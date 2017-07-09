به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف بعد ازظهر یکشنبه در بازدید مسئولان از کارگاه ساخت ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) اظهار داشت: راه‌اندازی این کارگاه در استان بوشهر برکات بسیار زیادی برای استان دارد.

وی با اشاره به مشارکت بالای مردم استان در ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) خاطرنشان کرد: مردم برای ساخت آن کارگاه ۳۵ میلیارد ریال کمک کردند که پس از تکمیل در محل مورد نظر در عراق نصب شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) خبر داد و بیان کرد: هم‌اکنون مرحله قلم‌زنی و خاتم‌کاری ضریح در حال اجرا است.

وی با اشاره به علاقه و عشق وصف‌ناشدنی مردم استان بوشهر به ائمه اطهار، افزود: برای تکمیل ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) ۲۴ میلیارد ریال از سوی مردم بوشهر پرداخت شده است.

مطاف به کمک ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی مردم برای ساخت ضریح حضرت قاسم (ع) در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مردم استان تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و بازسازی ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع)، حضرت امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) کمک کرده‌اند.

وی از تکمیل ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) در سال جاری خبر داد و گفت: در ساخت، طلاکاری، نقره‌کاری دو ضریح خیمه‌گاه امام حسین(ع) و حضرت قاسم (ع) ۱۱ نفر استادکار حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.