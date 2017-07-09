هزینه ۲۶۴ میلیارد ریالی در بخش کشاورزی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تراب میری امروز در مراسم تجلیل از کشاورزان استان ایلام اظهار داشت: خوشبختانه شاهد جهش های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی هستیم و هم اکنون طرح های بزرگی در این زمینه در حال اجراست.

وی بیان داشت: با وجود ظرفیت های ویژه استان در حوزه های آب، خاک و نیروی انسانی با برنامه ریزی مناسب می توان زمینه اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان را فراهم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به این که بیش از ۲۶۴ میلیارد ریال اعتبار در بخش کشاورزی استان در سال گذشته هزینه شده است، گفت: تجهیز، نوسازی اراضی و شبکه های مدرن آبیاری با هدف بهره وری بیشتر از منابع آبی و افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی در اولویت امور قرار گرفته اند.

در مراسمی از بیش از ۴۰ نفر از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان که در زمینه خودکفایی و توسعه پایدار روستایی فعالیت کرده اند تجلیل شد.