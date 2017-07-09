خودروهای هیبریدی رویکردی نوین برای بهبود آلودگی هوا

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- کاظم امدادی: روزانه تعداد افرادی که به خاطر بیماری های تنفسی به بیمارستان مراجعه می کنند کم نیست و باید به فکر حمل‌ونقل سبز باشیم. محققان در دانشگاه ها و مراکز صنعتی دنیا و ایران برای حل این مشکلات به دنبال راه حل مناسبی هستند و با توجه به هوشمند سازی شبکه های برق، از جمله مهم‌ترین راه‌کارهای پیشنهاد شده استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی در خودروها است. نسل جدیدتر این خودروها در آینده ای نه چندان دور به طور بومی توسط شرکت های صنعتی خودروسازی همچون تولید خواهد شد. خودروهای برقی با قابلیت اتصال به شبکه‌ الکتریکی، خودروهای برقی هیبریدی نامیده شده و امکان تبادل انرژی الکتریکی را با شبکه‌ قدرت برای مشترکین صاحب این نوع خودروها فراهم می‌آورد و تبادل انرژی به معنی کسب درآمد است.

این خودروها قابلیت اتصال به شبکه‌ قدرت در نقاط تعریف شده معینی را دارا بوده و از این طریق می‌توانند در تبادل توان الکتریکی با شبکه‌ی قدرت الکتریکی شرکت کنند. زیر ساخت‎های فنی و مخابرات لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از این خودرو می‌بایست فراهم شود و پارکینک ها و ایستگاه‌های شارژ در سطح شهر موجود باشد. ضمنا هر مشترک می‌تواند به خرید و فروش انرژی و کسب درآمد از این طریق توسط خودروی برقی پارک شده در منزل خود بپردازد و خودروی پارک شده در منزل به منزله کسب درامد ماهانه است.

این نوع از وسایل نقلیه برای اولین بار در سال 1992 در ژاپن با مطرح شدند. مشخصه اصلی این خودروها، بهره گیری آن‌ها از موتور احتراق داخلی و استفاده از سیستم بازیابی انرژی ترمز بود.

جدیدترین نسل از وسایل نقلیه، خودروهای Plug In Hybrid Electric Vehicle هستند که قابلیت های ویژه‌ای مانند V2G و G2V دارند و امکان اتصال به شبکه برق را به این نوع خودرو ها می دهد. برای بدست آوردن نتایج در این مقاله از شبیه سازی در نرم افزارهای کاملا تخصصی مهندسی برق قدرت همچون POWER FACTORY DIGSILENT 15.3.2 و الگوریتم های هوشمندی چون ژنتیک و ازدحام ذرات استفاده شده است.

بکارگیری گسترده از خودروهای الکتریکی PHEVمی‌تواند یکی از راه های هوشمند سازی شبکه بوده و این راهکار که در فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی در دست اجرا است، می تواند راه حل مناسبی برای تقلیل وابستگی به سوخت‌های فسیلی و نیز کاهش مسائل زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و انتشار روز افزون گازهای گلخانه‌ای باشد. این خودروها مسیری تازه به سوی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی پیش روی ما قرار داده‌اند. امروزه جایگزینی خودروهای معمول با خودروهای الکتریکی، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. علت این امر آن است که بخش حمل و نقل یکی از بزرگ‌ترین مشارکت کنندگان در بحث تقاضای انرژی، آلودگی هوای شهری و انتشار گازهای گلخانه‌ای به حساب می‌آید. امکان کاهش وابستگی به مصرف سوخت‌های فسیلی توسط بخش حمل و نقل و کاهش تولید گازهای آلاینده نظیر SOx ،CO2 و NOx از مزایای کلیدی این خودروها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به حساب می‌آیند. با استفاده‌ بهینه از خودروهای الکتریکی به عنوان ذخیره ساز انرژی در کنار منابع انرژی تجدید پذیر می‌توان حرکت به سویکاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را محقق کرد.

*دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت و استاد دانشگاه فنی حرفه ای