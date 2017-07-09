تجمع اعتراضی هزاران نفر در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، راهپیمایی اعتراضی عدالت در بیست و چهارمین روز خود که از آنکار به مقصد استانبول با سازماندهی حزب جمهوری خلق و حمایت سایر گروه ها و احزاب سیاسی ترکیه انجام پذیرفت در منطقه تپه استانبول پایان یافت.

تجمع اعتراضی عدالت در منطقه مال تپه استانبول همزمان با پایان راهپیمایی عدالت آغاز شد که بنا به پیش بینی و تمهیدات حزب جمهوری خلق ترکیه قرار است بیش از یک ونیم میلیون نفر در این تجمع اعتراضی حضور یابند.

فرماندار استانبول از آماده باش ۱۵ هزار نیروی پلیس برای حفظ امنیت در حین این حرکت اعتراضی خبر داده است.

«کمال قلیچداراوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه و معاونانش در این راهپیمایی که ۲۴ روز پیش آغاز شده است، شرکت دارند.