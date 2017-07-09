۱۰ کشته و زخمی بر اثر شلیک مهاجمین در شهر سینسیناتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پپپل، پلیس شهر سینسیناتی آمریکا از کشته شدن دستکم یک زن و زخمی شدن دستکم ۹ تن دیگر از جمله سه کودک خردسال در جریان یک تیراندازی در این شهر خبر داد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی پلیس سینسیناتی، این تیر اندازی با حمله مهاجمین به یک مهمانی شبانه رخ داد.

پلیس می گوید به هنگام رسیدن به صحنه جرم، مقتول که زنی جوان بوده جان خود را از دست داده بود. حال یکی از زخمی های دیگر این حادثه نیز وخیم گزارش شده است.

در گزارش پلیس آمده است: دو مرد جوان به صورت ناگهانی وارد مهمانی شده و اقدام به تیراندازی کرده اند.

یکی از شاهدان عینی این جنایت می گوید: کودکان به صورت جدی و بی رحمانه زخمی شده اند. من داخل اتومبیل خودم نشسته بودم که دیدم آنها (ضاربین) به سمت خانه (محل برگزاری مهمانی) دویده و فقط شلیک می کردند.