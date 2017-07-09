سوریه به پشتوانه ملت و اعتماد به ارتش در برابر تروریسم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با تعدادی از چهره های شناخته شده شهر حماة و فعالان مدنی عنوان داشت: مقاومت سوریه در برابر جنگ تروریستی که علیه آن صورت گرفته و بخش زیادی از آن در برگیرنده تفکرات تکفیری تندرو بوده و هیچ ارتباطی به ملت سوریه ندارد نتیجه هوشیاری این ملت و اعتماد به ارتش و عشق به وطن است.

وی در ادامه افزود: ساکنان شهر حماة برای حفاظت از آن در برابر فتنه ها و تفکرات منحرف که شاهد ترویج آنها برای از بین بردن سوریه بودیم کاملا هوشیار و مسئولیت پذیر هستند و این قابل تمجید است.

از سوی دیگر شخصیت های و هیات دیدار کننده با بشار اسد نیز از ایستادگی خود در کنار دمشق در جنگ ضد تروریسم و افراط گرایی خبر دادند و اعلام کرد: قدرت سوریه در وحدت ملت آن است.