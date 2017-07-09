  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۹

بشار اسد:

سوریه به پشتوانه ملت و اعتماد به ارتش در برابر تروریسم ایستاد

سوریه به پشتوانه ملت و اعتماد به ارتش در برابر تروریسم ایستاد

رئیس جمهور سوریه ایستادگی در برابر جنگ تروریستی را به پشتوانه هوشیاری ملت سوریه و اعتماد به ارتش این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با تعدادی از چهره های شناخته شده شهر حماة و فعالان مدنی عنوان داشت: مقاومت سوریه در برابر جنگ تروریستی که علیه آن صورت گرفته و بخش زیادی از آن در برگیرنده تفکرات تکفیری تندرو بوده و هیچ ارتباطی به ملت سوریه ندارد نتیجه هوشیاری این ملت و اعتماد به ارتش و عشق به وطن است.

وی در ادامه افزود: ساکنان شهر حماة برای حفاظت از آن در برابر فتنه ها و تفکرات منحرف که شاهد ترویج آنها برای از بین بردن سوریه بودیم کاملا هوشیار و مسئولیت پذیر هستند و این قابل تمجید است.

از سوی دیگر شخصیت های و هیات دیدار کننده با بشار اسد نیز از ایستادگی خود در کنار دمشق در جنگ ضد تروریسم و افراط گرایی خبر دادند و اعلام کرد: قدرت سوریه در وحدت ملت آن است.

کد مطلب 4026233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها