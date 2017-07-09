  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

سازمان انرژی اتمی برای گمرک ایکس‌ری کانتینری می‌سازد

سازمان انرژی اتمی برای گمرک ایکس‌ری کانتینری می‌سازد

تفاهم نامه گمرک و سازمان انرژی اتمی برای تولید ایکس ری کانتینری نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در چارچوب اهداف و برنامه های گمرک ایران در استفاده از توانمندی های داخلی، قرارداد تفاهم نامه همکاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی جهت تهیه و ساخت ایکس ری کانتینری نهایی و به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردیده سازمان انرژی اتمی یک دستگاه ایکس ری کانتینری تولید و به گمرک ایران جهت بهره برداری تحویل دهد. بر اساس اعلام مسئولان گمرک ، سازمان انرژی اتمی توانایی تهیه و ساخت تعداد بیشتری ایکس ری را دارد که پس از تحویل اولین دستگاه سفارشات بیشتری به این سازمان داده خواهد شد.

پیش از این هم در راستای حمایت از تولید داخلی در خرید تجهیزات کنترلی پیشرفته از جمله ایکس ری کانتینری ، ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی به سفارش گمرک در وزارت دفاع عملیاتی شده است.

گمرک ایران اعلام کرده که آمادگی دارد از هر سازمان یا بخش خصوصی که امکانات و توانمندی ساخت داخل دستگاههای ایکس ری را دارد، حمایت کند.

کد مطلب 4026236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها