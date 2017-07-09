به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در چارچوب اهداف و برنامه های گمرک ایران در استفاده از توانمندی های داخلی، قرارداد تفاهم نامه همکاری میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی جهت تهیه و ساخت ایکس ری کانتینری نهایی و به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردیده سازمان انرژی اتمی یک دستگاه ایکس ری کانتینری تولید و به گمرک ایران جهت بهره برداری تحویل دهد. بر اساس اعلام مسئولان گمرک ، سازمان انرژی اتمی توانایی تهیه و ساخت تعداد بیشتری ایکس ری را دارد که پس از تحویل اولین دستگاه سفارشات بیشتری به این سازمان داده خواهد شد.

پیش از این هم در راستای حمایت از تولید داخلی در خرید تجهیزات کنترلی پیشرفته از جمله ایکس ری کانتینری ، ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی به سفارش گمرک در وزارت دفاع عملیاتی شده است.

گمرک ایران اعلام کرده که آمادگی دارد از هر سازمان یا بخش خصوصی که امکانات و توانمندی ساخت داخل دستگاههای ایکس ری را دارد، حمایت کند.