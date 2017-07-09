توقیف ۳ لنج باری حامل کالای قاچاق در آبهای جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جهانبخش عصر یکشنه در جمع خبرنگاران در تشریح توقیف لنج های شده در بندرگاه کیش بیان داشت: این لنج ها حامل کالاهای غیر مجازی هستند که ورود عمده آنها حتی از مبادی قانونی، قاچاق به شمار می رود.

وی ارزش تقریبی این کالاهای قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: ۲۱ خدمه این شناورهای نیز دستگیر شدند. طی عملیات هایی که در حوزه آبهای تحت نظارت سرزمینی انجام می شود نیروهای تلاشگر دریابانی کیش سه لنج حامل کالای قاچاق به مقصد بندر عسلویه و بوشهر را توقیف کردند.

این مقام نظامی با بیان اینکه توقیف این لنج ها از نظر برخورد با جریان قاچاق کالا جای خوشحالی دارد، اظهار کرد: ورود این نوع کالاها به جریان اقتصادی کشور آسیب می زند چرا که عمده این کالاها در داخل تولید می شوند.

وی کالاهای توقیف شده را شامل انواع پوشاک، کفش و کیف، لوازم خانگی همچون کولر، یخچال، مایکروفر، لوازم برقی، باتری خودرو، لوازم آرایشی، اسباب بازی، گردو و کالاهای سطح پنج و کم ارزش عنوان کرد و افزود: قرار بود این کالاها وارد چرخه گمرکی عسلویه شوند.

این مقام نظامی گفت: در این ارتباط ۲۱ خدمه سه لنج دستگیر شدند که پرونده آنها تکمیل و برای تحویل کالا به گمرک اعزام می شوند.

سرهنگ جهانبخش با بیان اینکه آبهای کیش در مسیر گلوگاه قاچاق قرار گرفته است و در آبهای سرزمینی تحت نظارت حوزه استحفاظی است اظهار کرد: عمده این لنج ها از این حوزه استحفاظی عبور می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کیش روند نظارتی دریابانی را تحت هر شرایطی مستمر خواند و افزود : با وجود گرما و شرجی هوا ، فشارکاری و یا مناسبت هایی همچون ماه رمضان و شرایط دشوار کاری نظارت ها به صورت مستمر و جدی انجام می گیرد.

سرهنگ جهانبخش با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های اصلی دریابانی حفاظت از زیست بوم حوزه استحفاظی است افزود: از ابتدای سال تاکنون چهار لنج صیادی خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس که اقدام به تجاوز مرزی و صید غیر مجاز در آبهای تحت کنترل کرده بودند توقیف شده اند.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۲۰ شناور داخلی نیز تحت نظارت و کنترل جدی قرارگرفتند و با آن دسته از شناورهایی که حاوی تور و صید غیر مجاز باشند برخورد خواهد شد.

جانشین فرمانده دریابانی کیش نیز در خصوص تعداد شناورهای توقیف شده حامل کالای قاچاق نیز گفت: از ابتدای امسال تا کنون هشت شناور که اقدام به جابه جایی و حمل کالای قاچاق از بنادر مختلف مثل امارات متحده عربی و دبی به استان بوشهر و گمرک های غیر تخصصی که صلاحیت ترخیص کالاهایی این شناور ها را نداشتند، توقیف شده که ارزش کالاهای توقیفی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.