به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر اظهار کرد: از نهادهای نظارتی و امنیتی خواهش می‌شود شناورها به‌صورت یکسان دیده شوند و به‌طور ویژه بر شناورهایی که از خرمشهر به سمت کشورهای عربی حرکت می‌کنند مقررات سخت‌گیرانه و تبعیض اعمال نشود.

وی اظهار کرد: ارتزاق مرزنشینان از ساحل اولویت نخست است و نباید اجازه داد مبارزه با قاچاق پتکی شود و بر زندگی مرزنشینان اثر منفی بگذارد.

فرماندار خرمشهر با تأکید خرمشهر و آبادان در محدوده منطقه آزاد قرار گرفته و قوانین مناطق آزاد بر آن حاکم است، افزود: باید منطقه آزاد را به‌عنوان یک اصل دانست و اگر نسبت به کسی نیز ظنی به وجود آید باید خارج از خرمشهر آن ظن موردبررسی قرار گیرد.

حیاتی اظهار کرد: به‌عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرمشهر می‌خواهم که قوانین را تا حد امکان منعطف کرد و با توجه به شرایط موجود و بر اساس مقررات موارد بررسی شوند.

وی در ادامه به موضوع بخشودگی مالیاتی در منطقه آزاد اروند نیز اشاره کرد و گفت: همه باید بپذیرند آنچه در خرمشهر و آبادان جاری و ساری است قوانین منطقه آزاد است و محاسبات مالیاتی نیز باید بر اساس قوانین منطقه آزاد باشد.

حیاتی با بیان اینکه پیش از اقدام به واردات باید بازار کسب‌وکار را احیا کرد. احیای بازارهای قدیمی خرمشهر را حرکتی مؤثر در راستای توسعه خرمشهر دانست، بیان کرد: باید تلاش شود به بازار سیف و صفا به نشاط کسب‌وکار پیش از جنگ تحمیلی برگردند.

فرماندار خرمشهر از میزبانی خرمشهر برای اربعین حسینی و راهیان نور به‌عنوان دو فرصت برای رونق بازارهای خرمشهر یاد کرد و توضیح داد: در اربعین که خرمشهر میزبان دو میلیون زائر است می‌توان با احداث بازارچه در نزدیکی کریدور باعث شد که زائران سوغات خود را از این بازارهای تهیه کرده و به عمق کشور انتقال دهند.

وی افزود: کاروان‌های راهیان نور نیز فرصتی مناسبی برای استفاده از بازارهای خرمشهر هستند هر چند سال گذشته در بحث تغذیه تا حدودی از ظرفیت راهیان نور استفاده شد اما این امر می‌تواند در ابعاد وسیع‌تری ایجاد شود.