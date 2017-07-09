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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

۱۳ غیرنظامی دیگر در حمله ائتلاف آمریکایی به الرقه کشته شدند

۱۳ غیرنظامی دیگر در حمله ائتلاف آمریکایی به الرقه کشته شدند

منابع سوری از ادامه حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا به الرقه و کشته و زخمی شدن شماری دیگر از غیرنظامیان بر اثر این حملات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند که بر اثر حمله هواپیماهای ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا به مناطق مختلف الرقه، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شده اند.

این منابع بیان کردند: این افراد علاوه بر حمله هوایی در حملات توپخانه ای کردهای مورد حمایت آمریکا به مناطق الدرعیه، النهضه، الروضه، منطقه پانوراما، نزله شحاذه، خیابان سیف الدوله در الرقه کشته و زخمی شده اند.

شایان ذکر است که رسانه ها قبلا اعلام کرده بودند که حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش که به بهانه مبارزه با تروریست ها شکل گرفته است، تنها در حدود یک ماه گذشته ۲۲۴ کشته بر جا گذاشته است که حدود ۳۸ نفر از آنها کودک هستند.

کد مطلب 4026249

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