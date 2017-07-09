۱۳ غیرنظامی دیگر در حمله ائتلاف آمریکایی به الرقه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند که بر اثر حمله هواپیماهای ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا به مناطق مختلف الرقه، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شده اند.

این منابع بیان کردند: این افراد علاوه بر حمله هوایی در حملات توپخانه ای کردهای مورد حمایت آمریکا به مناطق الدرعیه، النهضه، الروضه، منطقه پانوراما، نزله شحاذه، خیابان سیف الدوله در الرقه کشته و زخمی شده اند.

شایان ذکر است که رسانه ها قبلا اعلام کرده بودند که حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش که به بهانه مبارزه با تروریست ها شکل گرفته است، تنها در حدود یک ماه گذشته ۲۲۴ کشته بر جا گذاشته است که حدود ۳۸ نفر از آنها کودک هستند.