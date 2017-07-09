به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، قاسم قندهاری اظهار کرد: «صالح زنگانی» هنرمند گلستانی که هم‌اکنون به‌عنوان رئیس انجمن تجسمی استان فعالیت دارد، به‌عنوان داور فستیوال جهانی لاک‌پشت طلایی ۲۰۱۷ روسیه انتخاب‌شده است

وی ادامه داد: پیش‌ازاین هم صالح زنگانه برنده رقابت بین‌المللی لاک پشت طلایی روسیه در سال ۲۰۱۵ در بخش پوسترهای سری شده بود.

وی بابیان این نکته که آثار این هنرمند استانی به چندین نمایشگاه داخلی و بین‌المللی هم راه‌یافته افزود: دعوت به نمایشگاه بین‌المللی پلیس ترکیه با عنوان «جلوگیری از خشونت»، نمایشگاه بین‌المللی «۴۰ایده» در کشور مکزیک، نمایشگاه بین‌المللی طراحی گرافیک «نیوفرم» در چین ازجمله فعالیت‌های صالح زنگانه به شمار می‌رود.

قندهاری در خاتمه یادآور شد: همچنین این هنرمند استانی برنده ورکشاپ استاد پکا لوری گرافیست مطرح فنلاندی و شایسته تقدیر در جشنواره بین‌المللی «مبارزه با فقر» ایتالیا هم شده بود.