توسعه تصفیه بیولوژیک در دستور کار است/انتشار گازهای نفتی در شرجی

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر مبنی بر متصاعد شدن بخارها و گازهای نفتی پالایشگاه آبادان در مجاورت منازل مسکونی و بیمارستان، یادآوری این نکته ضروری است که حوضچه‌های مذکور بخشی از سیستم تصفیه پساب نفتی است که از ابتدای راه‌اندازی پالایشگاه در سرویس عملیاتی بوده و پساب نفتی در این حوضچه‌ها تصفیه می‌شود.

رضا نعیمی افزود: متصاعد شدن بخشی از بخارها نفتی به دلیل گرما و شرجی هوا امری بدیهی است و ازآنجایی‌که پالایشگاه آبادان در مرکز شهر قرار دارد در مواقع یادشده این موضوع نمود بیشتری پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: علاوه بر راه‌اندازی سیستم آب مداربسته پالایشگاه که کاهش ۸۵ درصدی مصرف آب را در پی داشته، اجرای یکسری پروژه‌های درون واحدی، کاهش مواد نفتی همراه پساب و در نتیجه متصاعد شدن بخارها نفتی کمتری از حوضچه‌ها را سبب شده است.

نعیمی تصریح کرد: شرکت پالایش نفت آبادان برنامه‌ریزی و اجرای برخی دیگر از پروژه‌ها همچون توسعه تصفیه بیولوژیک و انجام مذاکرات با منابع دانشگاهی برای کاهش میزان بخارهای نفتی از حوضچه‌های فوق‌الذکر را نیز در دستور کار خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آبادان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از مجاورت ۸۰ حوضچه تصفیه پساب پالایشگاه با منازل مسکونی و بیمارستان خبر داد و گفت: این مجاورت سبب ایجاد بوی نامتعارف در فضای شهر و بروز مشکلاتی برای منازل و بیمارستان مجاور شده است.

سید احمد موسوی آزاد با بیان اینکه بخشی از گازهای منتشر شده در فضا شامل گازهای BTEX است، افزود: پالایشگاه آبادان با وجود تذکر مکرر توسط محیط‌زیست تاکنون نسبت به کاهش این آلاینده‌ها اقدام مؤثری انجام نداده است.

وی اظهار کرد: به‌رغم اخطارهای مکرر این اداره به پالایشگاه برای رفع بوی گازهای پساب متأسفانه این شرکت برای به استاندارد رساندن میزان گازهای فرار در هوا با محیط‌زیست همکاری لازم را نداشته است.

موسوی آزاد تصریح کرد: در هنگام بروز پدیده شرجی به دلیل شرایط جوی خاص گازهای هوا به سطح زمین نزدیک و سبب افزایش میزان بوی گاز در شهر آبادان می‌شود که مسئله بارها اعتراض مردمی را در پی داشته است.

وی از طرح شکایت از پالایشگاه آبادان در دادگستری آبادان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حفظ سلامت شهروندان و رفع مشکل انتشار بوی گازهای فرار در فضای شهری انجام شد.