اقدمات قانونی قطر علیه کشورهای عربی محاصره کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حسن بن لحدان الحسن المهندی»، وزیر دادگستری قطر گفت که این وزارت خانه قصد دارد اقدامات قانونی مناسبی را علیه افرادی که به این کشور توهین کرده اند اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود: قطر قبل از محاصره و در جریان بحران به وجود آمده در معرض یک هجمه سازمان دهی شده و ظالمانه چند بعدی قرار گرفته و به شخصیتهای برجسته آن توهین شده است کسانی که این توهین ها را انجام داده اند از دست قانون نمی توانند فرار کنند.

وزیر دادگستری قطر تاکید کرد: دولت در اتخاذ هر گونه اقدامات قانونی برای محافظت از امنیت و ثباتش و حقوق شهروندانش کوتاهی نخواهد کرد و گام های لازم در این خصوص در عرصه داخلی و خارجی اتخاذ می کند.

وی به تشکیل کمیته درخواست برای دریافت غرامت به دنبال ضررهایی که قطر از محاصره خود توسط کشورهای عربی متحمل شده خبر داد.