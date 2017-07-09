  1. استانها
فرمانده انتظامی بجنورد:

استفاده از مرتع در روستای گریوان سبب جدال بین ۶ نفر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از جدال بین ۶ نفر برای استفاده از مرتع در روستای گریوان خبر داد.

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه گذشته دو چوپان برای چرای گوسفندان در یک مرتع با یکدیگر درگیر شدند که در بین اختلاف آنان، چهار نفر دیگر وارد نزاع شدند.

سرهنگ پاکدل با تشریح علت حضور این چهار فرد به این درگیری، تصریح کرد: این دو چوپان هرکدام طی تماس با دو نفر، سبب نزاع شدند که با چوب، سنگ و بیل یکدیگر را مورد ضرب و شتم قراردادند.

وی افزود: در این درگیری سه نفر از ناحیه پا و سر زخمی و به بیمارستان منتقل می‌شوند که دو نفر مرخص و یک نفر همچنان در بیمارستان است.

این مقام انتظامی بیان کرد: در این درگیری از چاقو استفاده‌ نشده بود.

اختلاف دو طایفه برای استفاده از مرتع

فرمانده انتظامی بجنورد همچنین از اختلاف خانوادگی بین دو طایفه در روستای دربند گیفان برای استفاده از مرتع خبر داد.

سرهنگ پاکدل اظهار کرد: طی این اختلاف ۱۶ نفر به پاسگاه منتقل شدند که درنهایت با صحبت اختلافات این دو طایفه برای استفاده از مرتع رفع شد.

آتش‌سوزی پیک‌نیک در کنار پمپ «سی ان جی»

فرمانده انتظامی بجنورد گفت: ظهر امروز صاحب مغازه‌ای در کنار پمپ «سی ان جی» واقع در محل حصار گرمخان اقدام به پر کردن پیک‌نیک می‌کند که همان لحظه جرقه‌ای رخ می‌دهد و منجر به آتش‌سوزی می‌شود.

سرهنگ پاکدل اظهار کرد: پس از آتش‌سوزی سریعاً به‌وسیله ابزار آتش‌نشانی که در محل پمپ وجود داشته آتش مهار می‌شود.

وی افزود: این آتش‌سوزی به‌سرعت مهار و خوشبختانه هیچ‌گونه حادثه جانی در پی نداشته است.

