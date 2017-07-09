تبادل تجربیات محیط زیستی شهرداری تهران و مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار امیرحسن جعفری قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ضمن خوشامدگویی به مسئولین شهرداری مشهد گفت: اساس کار شهرداری ها باید حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن باشد.

وی در ادامه افزود: هرکسی در حوزه فعالیت خود باید رویکرد محیط زیستی داشته باشد.

در ادامه هر یک از مسئولین به تبادل اطلاعات و شرح فعالیت های خود در حوزه های پایش و مدیریت منابع و شاخص های محیط زیست، ارزیابی و استانداردها، تفکیک پسماند، مدیریت انرژی و تنوع زیستی پرداختند.

لازم به ذکر است، در این بازدید پذیرا مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد، رستگار معاون اجرایی مدیر محیط زیست و مسئول تشکل های اجتماعی محیط زیست شهرداری مشهد، درّی مشاور جوان مدیر محیط زیست شهرداری مشهد، مسئولین و مدیران محیط زیست شهرداری تهران حضور داشتند.

در ادامه این دیدار، از فازهای ۱ و ۲ باغ پرندگان منطقه ۴ و بوستان انرژی نیلوفر منطقه ۱ بازدید بعمل آمد.