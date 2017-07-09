به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی فاضلی با اشاره به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش اصناف در سال گذشته افزود: پیشنهاد حذف این سهم بیمه از سوی اتاق اصناف به تامین اجتماعی ارائه و تایید شده است که تا دو هفته آینده آیین نامه آن نهایی و از سوی وزیر کار اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی بنگاه های کوچک از سوی دولت با رقم بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان گفت: برای اختصاص این وام کارگروهی با حضور وزیر صنعت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و اتاق اصناف مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی این تسهیلات شده است که به زودی از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

فاضلی با اشاره به تکلیف شدن ایجاد حداقل ۲۵۰ هزار شغل از سوی بخش خدمات اصناف در سال جاری افزود: با اجرایی شدن بسته حمایتی و حذف سهم بیمه ، سهم تعیین شده برای ایجاد اشتغال محقق خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به بررسی مشکلات اصناف برای ایجاد شغل گفت : توسعه صادرات غیرنفتی در بخش اصناف نیز از دیگر موارد مورد نظر در بخش اصناف است.