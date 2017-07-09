ادامه گفتگوهای نورماندی در تابستان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با «رکس تیلرسسون»، وزیر خارجه آمریکا، از انجام احتمالی گفتگوهای نورماندی میان سران چهار کشور اوکراین، فرانسه، آلمان و روسیه به صورت تلفنی خبر داد.

بر اساس این گزارش، پروشنکو با بیان این مطلب که این گفتگوها این بار به صورت تلفنی میان رهبران چهار کشور انجام خواهد شد، زمان انجام آن را ماه جاری میلادی عنوان کرد.

پروشنکو گفت: به احتمال زیاد، گفتگوهای نورماندی چهار در سطح رهبران (اعضا) در جولای انجام خواهد شد.

به گفته رئیس جمهور اوکراین هدف از انجام این گفتگوی تلفنی را هماهنگ های بیشتر برای انجام دور بعدی مذاکرات میان رهبران چهار کشور بیان کرد.

پروشنکو با ابراز بی اطلاعی از مکان دقیق برگزاری نشست بعدی نورماندی گفت: هنوز مکان آن مشخص نیست. (این نشست) در همین تابستان انجام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که کشورش قصد به تعویق انداختن گفتگوها را ندارد.