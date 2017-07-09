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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

العبادی: دنیا تصور نمی کرد با این سرعت بر داعش غلبه کنیم

العبادی: دنیا تصور نمی کرد با این سرعت بر داعش غلبه کنیم

نخست وزیر عراق اعلام کرد که دنیا تصور غلبه این کشور بر داعش با این سرعت را نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از موصل آزاده شده گفت: دنیا تصور نمی کرد که ما با این سرعت بتوانیم بر داعش غلبه کنیم.

وی افزود: اولویت ما در حال حاضر بازسازی است.

العبادی تاکید کرد: دولت اهمیت زیادی به بازسازی زیر ساختها می دهد. ما از بازگشت زندگی به موصل خرسند هستیم. این در نتیجه جانفشانی رزمندگان که دنیا را با شجاعت خود مبهوت کردند.

شایان ذکر است که نخست وزیر عراق ساعاتی قبل وارد موصل شد و آزادسازی آن را از لوث داعش اعلام کرد واز مناطقی از موصل بازدید کرد.

کد مطلب 4026271

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