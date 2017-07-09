افشاگری ارتباطات نظام سعودی با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، افشاگر معروف عربستانی که در شبکه های اجتماعی با نام مجتهد شناخته شده اعلام کرد که ارتباطات عربستان با اسرائیل در طول دهه های گذشته از دو طریق یکی طور عام و دیگری از طریق ملک سلمان در زمانیکه امیر ریاض بود تا زمانیکه پادشاه کشور شد صورت می گرفته است.

وی در ادامه افزود: راه نخست توسط عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در زمانیکه جوانی زیر دست بندر بن سلطان در سفارت عربستان واقع در واشنگتن بود صورت می گرفت.وی در آن زمان به عنوان معاون بندر در امور گنگره انتخاب شد. وظیفه او وصل شدن به لابی صهیونیستی آیپک بود.چرا که او هیچ قید و بندی دینی و قومیتی ندارد و بهترین شخص برای این ماموریت بود نتیجه این اقدامات ایجاد روابط مستقیم با مسئولان اسرائیلی در خصوص مسائل منطقه ای بود. این رابطه بر موضع عربستان در قبال فلسطین و کنفرانس مادرید و اسلو و لبنان و مقاومت فلسطین وهم چنین عراق و ایران تاثیر گذاشت.

مجتهد تاکید کرد: بعد از آنکه ملک عبدالله قدرت را به دست گرفت التویجری که به اصطلاح به بزرگی اسرائیل اعتقاد داشت توانست وی را راضی کند تا الجبیر را به عنوان سفیر عربستان در آمریکا تعیین کند تا اقداماتش را به راحتی انجام دهد.بعد از به قدرت رسیدن سلمان ، محمد پسر وی بسیار تمایل داشت که اسرائیل را قانع کند که سیاست عربستان حول محور اسرائیل می چرخد وبه همین دلیل الجبیر را بعد از مرگ سعود الفیصل به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد و او تبدیل به ستاره ای برای صهیونیستها شد به طوریکه به وی لقب «مایکل جردن» عربستان یعنی یک الگو دادند.براساس گفته های اسرائیلی و صهیونیستهای آمریکا الجبیر بهترین جوان در عربستان به شمار می آید چرا که وی هیچ پایبندی دینی و قومیتی عربی ندارد و در برخورد با آنها منعطف است. الجبیر یکی از کانالهای ارتباطی از طریق سفارت عربستان در آمریکا به صورت کلی بود اما یک کانال دیگر به صورت ویژه سلمان بن عبدالعزیز از زمانیکه امیر ریاض بود به شمار می آمد وی مالک شرکت پژوهشی و بازاریابی بود که روزنامه الشرق الاوسط و مجله المجله را منتشر می کرد این رسانه ها در آن زمان بسیار با دین مخالف بودند و در این راه حتی از کانال ام بی سی کنونی بدتر عمل می کردند.سلمان برای این ماموریت دو تن از کارمندان روزنامه الشرق الاوسط به نامهای عثمان العمیر رئیس تحریریه و عبدالرحمن الراشد نویسنده انتخاب کرد.دلیل این انتخاب هم عدم پایبندی آنها به مبانی دینی و ارزشهای قومیتی بود که آنها را برای این ماموریت خائنانه آماده می کرد. سلمان بدین ترتیب خود را از این تماسهای مستقیم با اسرائیل دور کرد.افراد نزدیک به این دو تن اعلام کردند که آنها از آغاز دهه ۹۰ با شخصیتهای اسرائیلی در مراکش به عنوان نمایندگان سلمان دیدار می کرده اند هدف سلمان از این اقدام تامین آینده قدرت خود بود و در این زمینه با برادرانش مسابقه می داد تا به اسرائیل تضمین دهد که اگر وی را در به قدرت رسیدن یاری کنند امتیازات بیشتری نسبت به برادرانش خواهد داد.اما نمی دانست که برادرانش نیز خود را از طریق آمریکا و اسرائیل بیمه کردند و نمی توان آنها را دور زد.بنابراین نوبت سلمان زمانی فرا رسید که برادرش آلزایمر گرفت وی رابطه پسرس محمد را با آن دو نماینده تقویت کرد تا همکاری و تفاهم را با اسرائیل به اوج خود برساند و اولین پادشاهی باشد که ایجاد سفارت اسرائیل در ریاض را اعلام کند به همین دلیل محمد بن سلمان این دو را اشخاص مقدسی می داند که با زبان امر و نهی با آنها گفتگو نمی کند و بعید نیست که بن سلمان به زودی خبر مهمی از تقویت روابط با اسرائیل اعلام کند.