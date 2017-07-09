به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید علمی کاربردی بیارجمند غروب یکشنبه در حالی به میزبانی سالن همایش‌های شهرداری این شهر برگزار شد که امیررضاییان به‌عنوان رئیس جدید این مجموعه آموزشی معرفی و از خدمات عباس کاظم‌زاده با حضور امام‌جمعه، بخشدار و سایر مسئولان محلی تقدیر به عمل آمد.

امیر رضاییان در این مراسم ضمن بیان اینکه این مجموعه آموزشی دارای ۱۸۰دانشجو است، گفت: این دانشجویان در رشته‌های روابط عمومی، حسابداری، فناوری اطلاعات و حقوق در دو مقطع کاردانی و کارشناسی به تحصیل مشغول هستند.

وی افزود: متأسفانه برخی مشکلات باعث شد تا این مرکز که درگذشته ۴۳۰ دانشجو را در خود می‌دید امروز دارای ۱۸۰ دانشجو باشد که قطعاً ارتقای این تعداد در سایه برنامه‌ریزی و تکمیل دایره خدمات آموزشی مناسب، امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس جدید علمی کاربردی بیارجمند همچنین گفت: استقرار این مرکز دریکی از جنوب شرقی‌ترین نقطه استان سمنان، بدون تردید فرصت مناسبی برای بهره گرفتن از پتانسیل‌های بومی و انسانی و جغرافیایی این منطقه خواهد بود هرچند بعد مسافت از مراکز جمعیتی نیز عامل تهدید برای این دانشگاه به‌حساب می‌آید که نادید انگاشتن آن عملاً دور از منطقی کارآمد خواهد بود اما می توان با بستر کاربردی ساختن علوم به ارتقای این دانشگاه پرداخت.

رضاییان همچنین گفت: یکی از رسالت های این دانشگاه استفاده از ظرفیت های بومی در راستای ایجاد اشتغال پایدار است که خوشبختانه در این راستا برنامه های خوبی در دست اقدام خواهد بود.

بیارجمند بزرگترین بخش شاهرود در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد.