به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در پی انتشار خبر ثبت جهانی بافت تاریخی یزد با صدور پیامی، این رویداد را به مردم استان یزد تبریک گفت.

در این پیام آمده است: خبر خوشایند ثبت جهانی بافت قدیمی شهر یزد توسط یونسکو و اهمیت دادن جهان به بناهای تاریخی و کهن این دیار، ما را به احترام به افکار و عملکرد گذشتگان در طراحی سازه‌های خشتی و گلی با نگاهی به معماری اصیل اسلامی و امکانات بومی و به‌ دور از تجملات و تشریفات دست و پاگیر وا می‌دارد.

ارزش این بناهای فاخر وقتی دو چندان می‌شود که می‌بینیم، همه مصالح برای ساخت آن از تولید خشت و آجر و گچ گرفته تا طراحی و ساخت و ساز آن با توجه به اقلیم گرم و خشک یزد و بهره‌گیری درست از آب‌های زیرزمینی چون قنات‌ها و مهمتر از همه اثرگذاری فرهنگ دینی و اسلامی در جای جای بافت‌ها، حجم‌ها و سازها در ساخت خانه‌ها، بازار، بازارچه، کوچه، آب انبار، حمام و مساجد متعدد از نگاه طراحان و معماران خوش ذوق و مسلمان، هویتی در خور به این مردمان سختکوش می‌بخشد، بدین‌گونه که هر چه داریم از خودمان است و از فکر و اندیشه و تولید خودمان بهره گرفته‌ایم.

به هرحال ما این خبر مهم را به فال نیک می‌گیریم و ضمن تشکر از همت مسئولان استان در این امر، به آنها یادآوری می‌کنیم از این الگوی قدیمی و کهن و از طرح و اندیشه معماران، مهندسان و تولیدکنندگان مومن و معتقد کشور در همه ابعاد سازندگی می‌توانیم بهره بریم و آن را به جهانیان انتقال داده و همچون گذشته هویت ارزشی خود را تداوم بخشیم.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: مسئولان محترم همه تلاش خود را در راستای خدمت بهتر به ساکنین بومی بافت قدیمی و تسهیل تعمیرات خانه‌های فرسوده و تأمین امکانات و مصالح مرغوب به کار بندند.