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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۱

طرح تابستانی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در غرب تهران

طرح تابستانی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در غرب تهران

شهردار منطقه۲۱ از اجرای ویژه برنامه های فصل تابستان و برپایی پایگاه های تابستانی در سطح محلات ۱۳گانه ورودی غربی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال بافرانی شهردار این منطقه با اشاره به اینکه تفریح از دیدگاه اسلام، انسان را از ملالت کارهای یکنواخت زندگی رهایی می‌بخشد، گفت: رویکردهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به منظور اجرای برنامه های ویژه و متناسب جهت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان علی الخصوص جوانان و نوجوانان محصل و دانشجو که ایام تابستان زمان فراغت از تحصیلاتشان می باشد؛ با محوریت دین باوری، اخلاق مداری، خانواده محوری و استعدادیابی، با همکاری ادارات مختلف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه زمینه پیش بینی و در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان تابستانه اجرایی شده است.

بافرانی در خصوص اهداف اجرای این طرح تابستانه تاکید کرد: ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی در گذران اوقات فراغت، ارتقاء سطح کیفی فعالیت های اجتماعی بانوان و ایجاد روحیه نشاط و شادابی و الگوسازی در زمینه مدیریت گذران اوقات فراغت خانواده، توجه و رسیدگی به خانواده های نیازمند و توجه به فرهنگ نظافت و بهداشت اجتماعی با تاکید بر کاهش تولید و تفکیک زباله از مبدا با محوریت تحقق اهداف مدنظر کمپین آسمان آبی–زمین پاک، توجه به فرهنگ شهروندان به منظور کاهش ترافیک و ... را از جمله اهداف اجرای این طرح تابستانه دانست.  

شهردار منطقه ۲۱ در ادامه تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت‌های مطلوب منطقه‌ای مانند مساجد، مدارس و سرای محلات، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه در نظر دارد در جهت هدفمند و هم‌افزا نمودن برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به پرورش خلاقیت، رشد مهارت‌ها، تقویت اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن در میان دانش آموزان بپردازد.

شایان ذکر است؛ پایگاه های اوقات فراغت تابستانه در مدارس امام حسین(ع) ، امام خمینی(ره) ، پروین اعتصامی  و آزادگان با رویکرد آموزشی، تبلیغی و تفریحی با عناوین مختلف برای دانش آموزان برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 4026277

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