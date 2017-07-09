صدور ۹ هزار سند مالکیت کاداستری در منطقه یک شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال در بازدید از اداره ثبت منطقه یک شیراز امنیت مطلوب در نقل و انتقالات و به حداقل رسیدن زمان ارائه خدمات به مراجعین را حاصل سیاست ها و برنامه های سازمان ثبت و تلاش های قابل تقدیر پرسنل ثبت این استان دانست و صدور قریب به ۹ هزار سند مالکیت کاداستری طی ۳ ماهه اول سالجاری توسط اداره ثبت منطقه یک شیراز را حاکی از تخصص توأم با تعهد پرسنل این اداره در خدمت رسانی مطلوب به مردم عنوان داشت.

در این بازدید که به منظور بررسی روند ارائه هرچه مطلوب تر خدمات به مراجعین و نیز رسیدگی به مشکلات این واحد ثبتی انجام شد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن سرکشی از قسمتهای مختلف این اداره با برخی از مراجعین به این واحد ثبتی دیدار کردو توسط وی دستورات لازم مبنی بر رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های آن ها صادر شد.

اقبال ضمن قدردانی از زحمات بی وقفه پرسنل این اداره در راستای ارائه مطلوب خدمات به مراجعین اظهار داشت: با سیاست ها و برنامه ریزی های کارشناسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تلاش قابل تقدیر کارکنان ادارات ثبت این استان زمان ارائه خدمات به مردم به حداقل رسیده و نیز امنیت مطلوبی بر نقل و انتقالات حاکم گردیده است.

وی بیان کرد: صدور قریب به ۹ هزار سند مالکیت کاداستری طی سه ماهه ابتدایی سالجاری توسط پرسنل اداره ثبت منطقه یک خود بیانگر تخصص توأم با تعهد کارکنان این اداره در خدمت رسانی بهینه به مردم می باشد.

همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه ثبت و سند رسمی در حفظ بهداشت حقوقی جامعه خاطر نشان کرد: با دقت و نظارت بیشتر در مراحل تنظیم اسناد توسط پرسنل ادارات ثبت شاهد حفظ حقوق مردم و کاهش حجم ورودی پرونده اختلافات ملکی به محاکم قضایی خواهیم بود و همه ما بعنوان کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک موظف به تسهیل، تسریع و در نهایت ارتقای خدمت رسانی به مردم هستیم.