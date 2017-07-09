ارس مستعد توسعه و نیازمند همدلی مسئولین کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، احمد انارکی محمدی با اظهار رضایت از اقدامات انجام گرفته در منطقه آزاد ارس گفت: نتایج این جلسات مثبت بود و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی نیز از این نتایج و مستندات ارائه شده قانع شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی مسائل نیازمند مستندات بیشتر بود افزود: برای دستیابی به نتایج کاملتر درباره برخی موضوعات مطرح شده مستندات بیشتر از سوی سازمان منطقه آزاد ارس جهت بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اعضای این هیات ارائه خواهد شد.

انارکی سرمایه گذاری های صورت گرفته در ارس را راضی کننده خواند و گفت فعالیت های ارس در سال های اخیر خوب و مشهود است.

رئیس هیات اعزامی از سوی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: منطقه آزاد ارس با توجه به پتانسیل ها و زیرساخت های موجود این امکان را دارد که در آینده نزدیک موفق ترین منطقه آزاد ایران باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام گزارش هایی مبنی بر وجود قاچاق کالا در ارس گفت: شاید قبلا این معضل کمابیش در منطقه وجود داشت اما با توجه به تدابیر، اقدامات و نصب تجهیزاتی که از سوی سازمان منطقه آزاد ارس صورت گرفته است، هم اکنون بحث قاچاق در منطقه آزاد ارس موضوعیت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ارس در زمینه ترانزیت و گردشگری ظرفیت های بالایی دارد و باید نگاه ویژه ای به منطقه آزاد ارس شود.

انارکی اظهار کرد: به دور از گرایشات سیاسی و با همراهی و همدلی مسئولان کشور، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مسئولان منطقه آزاد ارس می تواند باعث رشد و توسعه روزافزون این منطقه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ارس صنعتی ترین منطقه آزاد ایران است و صنایعی که در این منطقه آزاد ایجاد شده‌اند جزو صنایع مدرن، بزرگ و استخوان دار کشور هستند.

وی گفت: در چند سال اخیر فعالیت های زیادی در زمینه زیرساخت های ارس صورت گرفته است که در سال های آتی اثرات مثبت این کارها مشخص تر خواهد شد.

گفتنی است، جلسات هیات اعزامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران به منطقه آزاد ارس که بر اساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس صورت گرفت، با حضور نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای این کمیسیون و دیگر نمایندگان دستگاه های اجرایی، معاونین و مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.