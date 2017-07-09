افتتاح باشگاه ورزشی و مدرسه چوگان در منطقه آرپا دره سی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رشید شهشهی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان آذرباجان شرقی اجرای طرح آموزش و استعداد یابی در مدارس آغاز شده است.

شهشهی با اشاره به اخذ شناسنامه ملی هیات چوگان آذربایجان شرقی ادامه داد: تبریز به عنوان یکی از قطب های ورزش چوگان در ایران و خاورمیانه است.

رئیس هیئت ورزشی چوگان آذربایجان شرقی تصریح کرد: طی دو سال اخیر تقویت زیرساختی استان ها با توجه جدی دکتر گیلانی رییس فدراسیون محقق شده است و نمود آن در برگزاری چوگان مسابقات مقدماتی جام جهانی تهران به چشم می خورد.

شهشهی با بیان این مطلب افزود: توسعه نرم افزاری و سخت افزاری هیات ورزشی چوگان در استان های مستعد توانست بازیکنان مطرحی را به تیم ملی معرفی کند و با ادامه اجرای برنامه های دقیق فدراسین چوگان می توان در سال های آتی موفقیت جهانی را از آن تیم ملی چوگان ایران کند.

وی با اشاره به قدمت چندین ساله ورزش چوگان خاطر نشان کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری های مکرر رییس فدراسیون چوگان در احیای آن موجب شد تا ایران برای اولین بار به عنوان میزبان مرحله مقدماتی جام جهانی این ورزش پرطرفدار انتخاب شود.

شهشهی همچنین توجه شهرداری تبریز به ورزش های همگانی و قهرمانی را یکی از عوامل استقبال عمومی شهروندان تبریزی این ورزش کهن برشمرد.

رئیس هیئت ورزشی چوگان آذربایجان شرقی خواستار خمایت های ویژه نهادهای فرهنگی ورزشی و رسانه ها به ورزش چوگان به عنوان یک ورزش اصیل و ملی و تاریخی شد.