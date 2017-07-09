به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد احمدی گفت: مأموران از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در بخش لایزنگان شهرستان داراب مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های انجام شده مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان در حین حرکت با دنده عقب دختر بچه ای دو و نیم ساله را زیر گرفته که بر اثر این حادثه دختر بچه در دم جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی راننده خودرو به علت عدم توجه کافی به رانندگی با دنده عقب اعلام کرد.

سرهنگ احمدی در پایان توصیه کرد رانندگان در حین رانندگی در مناطق مسکونی دقت نظر بیشتری داشته باشند تا دیگر بار شاهد تکرار این چنین حوادث دلخراشی نباشیم.