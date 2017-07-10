زیور و مجسمه همنشین شدند/بازسازی انگاره های رایج

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که جمعه ۱۶ تیر جاری آغاز به کار کرد، امینی آثاری را به نمایش گذاشته که فرای گیرایی هنری علاقه مندان به زیورآلات را مجذوب ریزه کاری های این هنرمند می سازد.

مدیر نگارخانه سروناز پیرامون این نمایشگاه به خبرنگار مهر می گوید: نمایشگاه محسن امینی مخاطبانی دارد که افزون بر هنرهای تجسمی به نقش تزیینی آثار وی اهمیت می دهند.

هستی خالدی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه سه مجموعه اثر در کنار یکدیگر ارایه شده، افزود: در مجموعه جواهرات امینی حدود ۳۰ گردنبند، گوشواره، انگشتر از جنس طلا و نقره در کنار مجموعه ای از ماسک های دیواری از جنس «پاپیه ماشه» که شامل ۸ اثر است روی دیوار قرار گرفته اند.

وی با توجه به نمایشگاه یادشده از مجموعه سوم آثار امینی نام برد و افزود: مجموعه ای از مجسمه های این هنرمند جوان حاوی ۱۵ اثر در یکی از بخش های گالری قرار گرفته اند که تلفیقی از زیورآلات و تندیس است.

مدیر نگارخانه سروناز پیرامون هنرمند یادشده عنوان کرد: محسن امینی فعالیت مستمر هنری خود را با نقاشی و مجسمه سازی و برگزاری چند نمایشگاه انفرادی و گروهی در طول سال‌های ٧٥ تا ٧٩ آغاز کرده است؛ او کارشناس طراحی صنعتی و کارشناس ارشد پژوهش هنر و در حال حاضر به طور تخصصی به طراحی و ساخت زیورآلات و مجسمه های کوچک مشغول است.

خالدی تاکید کرد: در آثار وی سعی شده برای اولین بار دریافت متفاوت و اجرای دیگرگونه ای در حوزه مجسمه سازی خلق و ارائه شود؛ این کوشش بیش و پیش از هر چیز در واسازی و در عین حال بازسازی انگاره های رایج و مسلطی بروز می یابد که با نگاهی قالبی، هنر مجسمه سازی را تا حد تولید و ارائه کالاهایی لزوماً حجیم و گاه عظیم الجثه فرو می کاهد و در همین فروکاهش و تقلیل است که وجوه دیگر مجسمه از دست می رود . اتفاقا این همان نقطه ای است که محسن امینی بر آن انگشت نهاده و از آن قصد عزیمت دارد؛ عزیمت از حجم محوری مجسمه ها به جهان زیبایی شناختی شخصی و دیگر گونه ای که بتواند مخاطبان این شاخه از هنر را با لذت هنری برآمده از تلفیق جواهرات و مجسمه ها در این گونه آثار قافلگیر کند.

این گالری دار شیرازی می گوید: مخاطب پس از مواجهه با چنین آثاری به ناگاه حس می کند که تصورات کلیشه ای پیشینی اش پاسخگوی درک و دریافت زیباشناختی نوآمده اش نیست و این رفتار هنری دیگرگونه با سنگ ها و فلزات و پلاستیک ها و مقواها ... که از نگاهی شاعرانه خبر می دهد، به مرزهای تازه و تجربه نشده ای راه می برد و این چنین است که در این میان، آثاری خلق و ارائه می شوند که هر کدام می تواند کلید کوچکی باشد برای گشایش درهایی که به سمت آفاق زیباشناختی تازه و تجربه نشده ای باز می شوند.

وی که نمایشگاه یادشده را در جذب مخاطب موفق ارزیابی می کند از اجرای پرفورمنس «خورانِق» توسط گروه پیکتوربا هنرمندی علی الماسی و آرش مشفق در آیین گشایش نمایشگاه یادشده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار محسن امینی تا ٢٢ تیر ١٣٩٦ برپاست که بازدید از این نمایشگاه ها صبح ها از ساعت ١٠ تا ١٣:٣٠ و عصرها از ساعت ١٨ تا ٢٢:٣٠ است.