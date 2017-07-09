انتقاد از نحوه واگذاری هبه به اشخاص توسط شورای شهر تبریز

علی شیاری در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از گزارش عملکرد مالی مجموعه شهرداری تبریز اظهار داشت: می گویند در طول چهارسال یک هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد زایی داشته ایم، اما نمی گویند که در شهرهای مشهد، اصفهان و ... چقدر بوده است و در شهرهای دیگر دو برابر اتفاق افتاده است.

وی با تکیه بر آمار ۳۹۰میلیاردی سال ۸۸، هزار و پانصد میلیاردی سال ۹۲، ادامه داد: در این چهار سال هزار و پانصد میلیارد دو هزار و پانصد هزار میلیارد شده است و جا دارد سؤال شود که چه فسادها، حیف و میل هایی در شهرداری اتفاق افتاده است، جا دارد سؤال شود که چه اتفاقاتی در خصوص پروژه های میار میار و آیسان، درآمد به اصطلاح پایدار لاله پارک و فروش بدون اجازه آن به مبلغ بسیار پایین افتاده است.

شیاری با تکیه بر وضعیت املاک، مدارک، تهاتر و تملک های انجام شده، هبه ها، نیروی انسانی نیز گفت:باید نحوه امتیاز دهی شهرداری به بعضی از نهادهای خاص، وضعیت املاک خریداری شده میلیاردی و فروش آن ها به بهای ناچیز بررسی شده، و سؤال شود که کارمند هیئت ارزیابی که قدرت خرید دوکیلو میوه برای خانواده خود را نداشته، چگونه برای ملک خریداری شده بهای میلیاردی و برای فروش آن بهای میلیونی تعیین می کند؟

وی همچنین با انتقاد از نحوه واگذاری هبه به اشخاص ادامه داد:جا دارد سؤال اساسی شود هبه ها چگونه و به چه اشخاصی اتفاق افتاده است و چگونه می شود که فرماندار برای هبه هفت میلیاردی به یک کارخانه دار مستندات نمی خواهد، اما برای یک هبه پنج میلیونی به یک نیازمند، مستندات می خواهد؟ دیگر بس است این همه پنهان کاری و بازی، چرا که زمین و زمان می داند که چه اتفاقاتی در این شهرداری و شورا افتاده است؟

شیاری در پایان با اشاره به مرکز همایش ها نیز گفت: سال ۹۶ است و تبریز ۲۰۱۸ در راه است و متأسفانه تاکنون آجری روی آجر گذاشته نشده است. چون شهردار و بعضی از مدیران شهرداری به جای اندیشیدن برای ایجاد این مرکز، فکر و اندیشه خودشان را به انتخابات اختصاص دادند.