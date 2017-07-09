تهران پیشتاز رقابت های مینی بسکتبال بانوان منطقه یک کشور شد

مجتبی پیشدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اتمام روز اول بازی های مینی بسکتبال منطقه یک کشور ابراز داشت: این بازی ها صبح شنبه با برد شرین سمنان ۳۴ به ۲۵ مقابل تیم قم آغاز شد که در همان روز نیز تهران ۵۱ به ۱۸مازندران را شکست داد.

وی افزود: مازندران در عصر یک شنبه این بازی ها با امتیاز ۵۵ بر ۳۹ از صدر تیم قم گذشت و سمنان با امتیاز ۱۷ مقابل ۴۲تهران یک باخت را تجربه کرد.

مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال استان سمنان با بیان اینکه این رقابت ها روز دوشنبه خاتمه پیدا می کند، ابراز داشت: چهار داور سمنانی، یک داور از تهران و داور دیگر از استان قم رقابت ها را قضاوت خواهند کرد.

پیشدادیان تصریح کرد: این مسابقات به‌صورت دوره‌ای در سالن جهان‌پهلوان تختی شاهرود با حضور چهار تیم سمنان، تهران، قم و مازندران برگزار می‌شود که در پایان دو تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

دوشنبه در اختتامیه بازی ها از ساعت ۹ صبح تهران به مصاف قم می رود و در ساعت ۱۰:۳۰ سمنان به رقابت با مازندران می پردازد.