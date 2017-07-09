ضرورت وجود شورایارهای محلات در کلانشهر تبریز

ایران آهور در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر زمان پایان شورای دور چهارم و بیان اینکه زمان پایان شورای چهارم، چهار سال تمام است و قرار است سیزدهم مرداد به پایان رسد و شورای پنجم از چهاردهم مرداد فعالیت خود را شروع کند، اظهار داشت: شورای چهارم از بعد عید به بعد، به نوعی تعطیل و نیمه تعطیل بوده است و جلسات تمامی کمیسیون ها تشکیل نشده است و نمی شود و جا دارد سؤال شود که چه دست های پنهانی مانع از فعالیت شورا شده اند و اجازه اتمام شورای چهارم در سر موعد را نداده اند.

آهور در ادامه ضمن تبریک به دبیری برای ریاست احتمالی مجدد در شورای دور پنجم در خطاب به وی تصریح کرد: بر کامه اینکه هیئت رئیسه شورا متشکل از پنج نفر بود، اما در این چهار سال، شورا عملا توسط یک نفر، آن هم توسط رئیس شورا اداره شد و ای کاش در شورای پنجم این گونه پیش نروید. چون تمامی این کارها در تاریخ ثبت می شوند.

آهور در ادامه با انتقاد از عدم حمایت اعضای شورا از بعضی از طرح ها و ایده های پیشنهاد شده، در خطاب به نجفی و دبیری ابراز داشت: در برهه زمانی انتخابات، شما قصد حمایت از ۵۰۰ طرح و ایده را داشتید، اما جای سؤال است که آیا شما در این چهار سال گذشته، واقعا از بعضی از طرح ها و ایده های اعضا حمایت کردید یا نه؟

وی در همین راستا، طرح عبور و مرور عابرین پیاده را از جمله این طرح ها خواند و گفت: در صورت حمایت اعضا می توانست بخش اعظمی از مشکلات ترافیکی این شهر را برطرف سازد.

آهور هم چنین، با انتقاد از عدم حمایت از اجرای طرح کنارگذر شمالی، آن هم به بهانه وجود کنارگذر جنوبی، آن را غیر منطقی برشمرد و گفت: در این چهار سال بارها خواستار ارایه لیست کتبی کارکنان شهرداری تبریز شدم، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ام.

آهور در ادامه با تکیه بر ضرورت وجود شورا یارهای محلات تصریح کرد: شورا یارها به منزله بازوان قدرتمند شوراها هستند و باید حمایت شوند، اما متأسفانه با این وجود، ما روی این موضوع کار نکردیم.

وی در ادامه شوراها را مسئول سیاست گذاری خواند و با بیان اینکه آسفالت و جدول گذاری کوچه و خیابان ها، کوچک ترین حق مردم است، ادامه داد: وقتی شهرداری حق مردم را ندهد، یا بعضی از اعضا به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، در مناطق حضور یابند و برای برطرف سازی مشکلات محلات اقدام کنند، مردم به شورا متوسل می شوند نتیجه اش شورای ما می شود.

آهور سپس با انتقاد از نحوه اولویت دهی و زمان بندی پروژه های عمرانی ادامه داد: شهرداری تبریز در این چهار سال به جای اجرای پروژه های ضروری نظیر ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه نشین، به پروژه های غیر ضروری پرداخت و از مشکلات اهالی این مناطق بی خبر ماند.

وی در این خصوص با پرسش از اینکه آیا اعطای وام ۵۰ میلیونی به بعضی از اعضا قانونی بوده است یا غیر قانونی؟، با انتقاد از عدم بررسی طرح جامع پنجم در کمیسیون ها، عدم بها دهی به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، حیف و میل بین المال در شهرداری و پنهان کاری فسادهای مالی بعضی از اعضای شورا و شهرداری، جناح بندی حاکم بر شورا و عدم تخصیص بودجه برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، عدم راه اندازی جدی مرکز پژوهشکده شورا و شهرداری و تملک های بدون طرح و برنامه در امتداد چهل متری و ... تصریح کرد: شورای دور چهارم می توانست عملکرد خوبی داشته باشد، اما بعضی زمینه سازان مانع شدند و این فسادهای اخیر را زمینه سازی کردند و طوری از اعضا پنهان کاری کردند که حتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم ندانست که مبلغ چقدر بوده است؟

آهور در پایان در خطاب و توصیه به منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تبریز متذکر شد: مثل شورای چهارم، شورا را سیاسی نکنید و در مسیر خدمت به شهر و شهروندان مان بر اساس تخصص های تان اجرای وظیفه کنید.