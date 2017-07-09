۳۴۰ میلیارد تومان از مطالبات علوم پزشکی مازندران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی شامگاه یکشنبه به مناسبت هفته تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران، خورشیدی در بخش دیگری درباره بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی گفت: کل مطالبه دانشگاه ۶۲۰میلیارد تومان بوده که ۳۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است، ضمن اینکه این مشکلی است که خاص مازندران نیست و استان دخل و تصرفی در آن ندارد.

وی افزود: طی سالهای اخیر کارهای خوبی به صورت زیرساختی و تجهیزاتی برای حوزه درمان تامین اجتماعی صورت گرفته که برای خدمات دهی به ۵۸درصد جمعیت تحت پوشش بوده است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران، با اعلام اینکه در سال ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان تامین اجتماعی هزینه شده است، افزود: دو سوم هزینه که شامل ۶۵۰میلیارد تومان است مربوط به حوزه قراردادی است که ۳۸بیمارستان را در بر می گیرد.

خورشیدی، ادامه داد: برای ۵ بیمارستان و ۱۵مرکز درمانی که کارهای سرپایی را انجام می دهند حدود ۲۵۰میلیارد تومان هزینه شده که تخت فعال سازمان تامین اجتماعی از ۴هزار تخت فعال حدود ۵۱۸ تخت و ضریب اشغال در این بخش بیش از ۷۵درصد است.

وی، با اشاره به با سفر ریاست جمهوری به استان، اظهار کرد: تحول خوبی در حوزه درمان استان و هم در حوزه درمان تامین اجتماعی پس از این سفر ایجاد شده است به عنوان نمونه اقداماتی که در بیمارستان ولی عصر قائم شهر در بخش جراحی قلب صورت گرفت فراتر از جراحی است ودر حال حاضر ماهانه ۶۰ حراجی قلب در این بیمارستان انجام می شود.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران، اضافه کرد: در این مدت کوتاه در بیمارستان ولی عصر قائمشهر، بیش از ۶هزار و ۳۰۰ آنژیوگرافی قلبی، مغزی، کلیوی و ... انجام گرفته که حدود ۱۷۰ بیمار پذیرش شده در این بخش ها از شهرهای دیگر همچون شیراز، کاشان، کرج، چابهارو گیلان بوده است.

خورشیدی، با بیان اینکه بنا داریم زمینه ارتقای دوباره بیمارستان ولی عصر قائمشهر را فراهم کنیم، گفت: هزینه تمام شده هر عمل جراحی قلب باز برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است و این در حالی است که هزینه های آنژیوگرافی مغزی و اقدامات پس از آن هزینه های زیادی را برای سازمان دارد.

وی افزود: امسال هزینه های درمان ما در بیمارستان های تامین اجتماعی استان بیش از یک تریلیون خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران، با اعلام اینکه امسال دو کار مهم را در بخش درمان تامین اجتماعی در دستور کار داریم، گفت: اگر بازدیدی از بیمارستان های تامین اجتماعی ما داشته باشید تغییراتی که در بخش هتلینگ آن در حال انجام است را مشاهده می کنید.

خورشیدی، ادامه داد: در گذشته بیمارستان های ما از اتاق های بیش از چهار تخت و در سالن های پر از مریض تشکیل شده بود که اکنون با اجرای هتلینگ این بخش ها تبدیل به اتاق های ۲نفره با سرویس های بهداشتی و دوش مجهز شده است ضمن اینکه در طی دو تا سه ما آتی از هتلینگ پنج بیمارستان تامین اجتماعی بهره برداری می شود.

وی در ادامه هزینه هتلینگ ۵بیمارستان را ۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیمارستان نکاء مجهز به ۴۰ تخت و بیمارستان حکمت ساری مجهز به ۵۰ تخت می شود در عین اورژانس بیمارستان نکاء به بیش از ۱۰ تخت رسیده و تا یک ماه دیگر هتلینگ آن بهره برداری می شود که برای این بخش هم حدود ۲میلیارد تومان اعتبار گرفته شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران، از تجهیز اورژانس بیمارستان ولی عصر قائشمهر خبر داد و گفت: برای این بخش هم ۴و نیم میلیارد تومان اعتبار گرفته شد که تا پایان شهریور ماه افتتاح می شود.

خورشیدی، از خرید دستگاه " سی تی اسکن" برای بیمارستان چالوس خبر داد و افزود: چون این بیمارستان در مسیر تردد مسافران تهران- شمال است نداشتن این دستگاه یکی از معضلات شده بود که انشالله تا یکماه دیگر نصب و راه اندازی می شود.

وی، با بیان اینکه دستگاه " سی تی آنژیو ۲۵۶ اسلایس" یکی از مهم ترین مطالبات ما برای بیمارستان ولی عصر قائم شهر است، گفت: دو تا سه بیمارستان کشور مجهز به این دستگاه است با پیگیری هایی که صورت گرفت مجوز این دستگاه برای ۴ استان صادر شد که یکی از این مجوز ها برای بیمارستان ولی عصر است که امیدواریم این دستگاه هم برای بیمارستان خریداری شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران، درباره اقدامات انجام گرفته بخش درمان گفت: راه اندازی درمانگاه چمستان نور، حذف دفترچه ها و اجرای نسخه الکترونیکی، جذب ۷۳نفر از طریق آزمون و خرید زمین جنب بیمارستان حکمت جهت رفع ذیق فضای فیزیکی بیمارستان حکمت و توسعه آن از جمله اقدامات بوده است.

خورشیدی، از راه اندازی درمانگاه تخصصی ساری با همکاری شهرداری ساری خبر داد و گفت: برای رسیدگی به وضعیت درمانگاه ساری این درمانگاه تخصصی جایگزین شده و برای خدمت به شهروندان ساروی آماده و تجهیز می شود.

وی، با بیان اینکه در مدت ۴سال دستگاه "ام آر آی " مجهز و با اعتباری حدود ۹ میلیارد تومان برای بیمارستان ولی عصر خریداری شد، افزود: یک پست برق هم در این بیمارستان پس از ۴۰سال بازسازی و جایگزین شد در عین حال ۱۰دستگاه آمبولانس به ناوگان آمبولانس های استان اضافه شد