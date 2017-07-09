به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین اشتری عصر امروز در دیدار با یورگن اشتاک دبیرکل سازمان اینترپل، اظهارداشت: در دوره ریاست آقای "اشتاک" ارتباط ما با سازمان اینترپل، علاوه بر استمرار، افزایش نیز داشته است؛ ارتقاء روابط میان پلیس جمهوری اسلامی ایران و اینترپل می تواند ما را در رسیدن به امنیت برای همه بشریت یاری دهد.

وی، موضوع تروریست را یکی از چالش‌های بزرگ کشورها عنوان و بیان کرد: برگزاری نشست هایی با این موضوع طی این سال‌ها بیش از پیش احساس می‌شود؛ پلیس ایران عزمی جدی در مقابله با گروه های تروریستی دارد و لازمه این امر اشراف خوب پلیس همه کشورها بر این مسئله است.

فرمانده ناجا، برخورد با جرایم سازمان یافته را از وظایف اصلی پلیس همه کشورها دانست و گفت: پلیس ایران تجربیات بسیار زیادی در این رابطه کسب کرده که تعامل دو سویه و انتقال تجربیات می تواند به کشورها برای برخورد لازم با این جرایم را کمک کند.

سردار اشتری به فعالیت پلیس‌های تخصصی اشاره و بیان کرد: گفت: فعالیت تخصصی پلیس از چندین سال قبل در ایران آغاز شده و با توجه به تغییر روش‌های مجرمانه، پلیس نیز تخصص لازم را در خصوص مبارزه و مقابله با هر جرمی را کسب کرده است؛ حمایت های اینترپل مطمئنا ما را در افزایش موفقیت ها همراهی خواهد کرد .

رئیس پلیس کشور به پیشرفت‌های جهانی و به روز اینترپل جهانی اشاره کرد و گفت: درخواست ما از پلیس اینترپل این است که بتوانیم بیشتر از تجهیزات به روز آن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش امنیت برای بشریت یک ضرورت است، گفت: ما متقابلا آماده انتقال تجربیات، علوم و دیگر دستاوردهای خود در زمینه پلیسی با اینترپل و سایر کشورها هستیم.

فرمانده ناجا بر لزوم برخورد با جرایم سازمان یافته که مورد توجه همه کشورهاست، اشاره کرد و گفت: مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم سایبری از جمله جرایمی است که همه کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

سردار اشتری با بیان اینکه بخشی از مرزهای شرقی کشور ما درگیر مبارزه با موادمخدر است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته بیش از سه هزار شهید در امر مقابله با قاچاق مواد مخدر تقدیم کرده است؛ همان گونه که انگیزه مبارزه برای مقابله با ورود موادمخدر به داخل کشور داریم به همان میزان نیز با ترانزیت مواد افیونی به سایر کشورها مقابله می کنیم که گواه آن تعداد زیادی از شهدای مبارزه با موادمخدر در راستای مقابله با ترانزیت مواد به سایر کشورها بوده است.

این مقام عالی انتظامی کشور به دیدار تعدادی از مسئولان دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: در این دیدار، مطرح شد که مقابله با ترانزیت مواد مخدر برای جمهوری اسلامی ایران هزینه های بسیاری دارد لذا در این خصوص نظر ایشان را خواستار شدند که معظم له فرمودند به همان اندازه که نگران جوانان خود هستیم نباید اجازه دهیم مواد افیونی به دیگر کشورها منتقل و جوانان آنها نیز آلوده شوند.

سردار اشتری، به آمادگی پلیس جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری هرگونه نشستی در راستای مقابله با جرایم سازمان یافته اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۱۸ نشست "اوراسیا" به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر در ایران برگزار می شود.

سردار اشتری با اشاره به اینکه معتقدیم امنیت مختص به یک قوم، دین و یا مذهب خاص نیست، گفت: امنیت برای همه با هر دین و مذهبی، جزء آموزه های ما و تأکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا است؛ امیدواریم بتوانیم با افزایش همکاری متقابل با هر جرمی که برای مردم ایران و سایر کشورهای جهان رخ می دهد، مقابله و مبارزه کنیم.

وی به دسترسی سامانه اینترپل "ماین" در ۱۷ مرز مستقر در ایران اشاره کرد و گفت: در این مرزها، ۴۵۰ آلارام از طریق اینترپل دریافت شده که به سرعت با آنها برخورد شده است.

سردار اشتری بر ضرورت دسترسی ایران به بانک های جرایم تروریستی اشاره کرد و گفت: ما متقابلا آماده تبادل اطلاعات در زمینه اقدامات پیشگیرانه در برخورد با جرایم تروریستی با پلیس اینترپل هستیم؛ با پیشرفت های تکنولوژی، جرایم نیز در فضای مجازی افزایش پیدا کرده که پلیس ایران آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را با سازمان اینترپل انجام دهد.

فرمانده نیروی انتظامی به تجربیات پلیس ایران در سه دهه گذشته اشاره کرد وگفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، آماده انتقال و ارائه تجربیات خود در زمینه مبارزه با این پدیده خانمانسوز است.