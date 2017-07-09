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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۵

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران:

دومین جشنواره غذای بومی و محلی در گلستان برگزار می شود

دومین جشنواره غذای بومی و محلی در گلستان برگزار می شود

ساری - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: دومین جشنواره غذای بومی و محلی با هدف قرارگرفتن غذاهای سنتی در منوی رستوران ها در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسنی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، به برگزاری دومین جشنواره منطقه ای غذا با حضور استان های مازندران، گلستان، گیلان و قزوین با هدف احیاء غذاهای بومی – ملی استان ها در یازده تا ۱۴ مرداد ماه به میزبانی استان گلستان خبر داد  و گفت: اولین جشنواره غذا سال گذشته به میزبانی مازندران در شهر رامسر برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، با بیان اینکه در سال گذشته بنا بود یکسری از غذاهای بومی استان که در جشنواره برای رقابت عرضه شد در رستوران ها و مراکز گردشگری استان پخت و عرضه شود ، ادامه داد: کدو پلو با تخم مرغ نیمرو و خورشت اناردون با اردک از جمله غذاهای اصلی است که هم اکنون در برخی رستوران ها و هتل ها عرضه می شود.

حسنی با اشاره به استقبال خوب رستوران داران استان برای شرکت در دومین جشنواره غذاهای بومی – محلی ، گفت: بنابر آنچه که از اولین جشنواره مرسوم بود امسال هم برای رقابت سه پیش غذا، سه غذای اصلی، سه نوشیدنی و سه دسر  بایستی از سوی هر شرکت کننده برای داوری تهیه شود.

وی، افزود: سال گذشته مهم ترین غذاهای اصلی شرکت داده شده در جشنواره کدو پلو با تخم مرغ نیمرو، شامی بابلی و خورشت اناردون با اردک بوده ضمن اینکه در بخش  نوشیدنی ، شربت با عرق بهار نارنج ، دسر هم  مشکافی  و پیش غذا نازخاتون  از مازندران برای رقابت شرکت کرد..

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران در بخش دیگری از برگزاری  چهارمین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از ۶ تا ۱۱ شهریور ماه با رویکرد مهمان نوازی ، گردشگری پایدار ابزاری برای توسعه برگزار برگزار می شود.

وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۳۱ مرداد ماه است که علاقمندان می توانند آثار خود را در بخش های فیلم، ایده، سفرنامه نویسی و عکس در دو بخش آماتور و حرفه ای  به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این مسئول با بیان اینکه دریافت اثر  از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.irantourismfestival۴.com و همچنین ارسال به دبیرخانه جشنواره انجام خواهد شد، ادامه داد: شرکت در حوزه های مختلف جشنواره محدودیت سنی ندارد و ثبت نام در پایگاه اینترنتی جشنواره برای شرکت کنندگان الزامی است.

حسنی با اشاره به ظرفیت های هنرمندان استان در بخش های مختلف هنری همچون، عکاسی، فیلم سازی و ... بر ضرورت شرکت در این جشنواره از سوی علاقمندان به هنر و گردشگری تاکید کرد.

کد مطلب 4026299

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