وزیر بهداشت به استان مرکزی وارد شد/ افتتاح پایگاه سلامت دلیجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی که در بدو ورود خود به شهرستان دلیجان از پایگاه سلامت امام حسین(ع) این شهرستان بهره برداری کرد، امشب در نشستی با خیران سلامت در دلیجان شرکت می کند و پس از آن با حضور در محلات و بازدید از بیمارستان این شهرستان، مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی این دو شهرستان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

براساس این گزارش، حضور در شهرستان های خنداب، کمیجان و فراهان طی صبح روز دوشنبه و بازدید از مراکز درمانی این شهرستان ها در ادامه سفر دو روزه وزیر بهداشت و درمان دنبال می شود.

قاضی زاده هاشمی همچنین در این سفر از بیمارستان خصوصی اراک بهره برداری کرده و از طرح نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) این شهر نیز بازدید می کند.

گفتنی است پایگاه سلامت امام حسین(ع) شهرستان دلیجان که با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و با هزینهسه میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی احداث شده و ارائه خدمات مامایی، واکسیناسیون، خدمات آموزشی بهداشتی و انجام خدمات نوین سلامت ازجمله موارد تحت پوشش این پایگاه است.