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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۳

مرگ «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب

مرگ «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب

«احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد روز یکشنبه در سن ۷۷ سالگی در کانادا درگذشت.

احمد بن حلی دیپلمات الجزایری بود که سال ۱۹۴۰ میلادی در تلمسان الجزایر متولد شد. وی در سن ۲۰ سالگی به ارتش ملی الجزایر پیوست و در جنگ آزادی الجزایر مشارکت داشت.

بن حلی در سال ۱۹۹۴ به سمت مشاور دبیرکل اتحادیه عرب تعیین شد و در سال ۱۹۹۷ به منصب معاون دبیرکل این اتحادیه ارتقا یافت.

وی در سال ۲۰۰۹ به عنوان معاون «عمرو موسی» دبیرکل وقت اتحادیه عرب منصوب شد و در سال ۲۰۱۱ مجددا در این سمت ابقا شد.

کد مطلب 4026303

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