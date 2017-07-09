به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی یزد، سمانه فتاحی، مسئول بخش نابینایان کتابخانه امام علی(ع) یزد اظهار داشت: چاپگرهای بصیر برای اولین بار در ایران و خاورمیانه با تلاش یکی از شرکتهای معتبر دانشبنیان طراحی و ساخته شده و از نظر سرعت و کیفیت چاپ، قابل رقابت با نمونههای خارجی است.
وی گفت: دو دستگاه از این نوع چاپگرهای پیشرفته، سال گذشته با پیگیری نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و حمایت مالی شرکت صنعتی معدنی چادرملو خریداری و به بخش نابینایان کتابخانه امام علی(ع) اهدا شد.
فتاحی تصریح کرد: طبق قراردادی که با شرکت سازنده دستگاه منعقد شده بود، مقرر شد هنگام نصب دستگاه یک دوره آموزشی نیز برای یادگیری نحوه استفاده از از دستگاه بصیر برگزار شود که با پیگیریهای صورت گرفته، دو تن از کارشناسان شرکت سازنده با حضور در استان یزد ضمن نصب و راهاندازی دستگاهها، آموزشها لازم را نیز به کتابداران بخش بینایان ارائه کردند.
مسئول بخش نابینایان کتابخانه امام علی(ع) با اشاره به قابلیتهای این چاپگرها بیان داشت: امکان چاپ با استفاده از حافظه داخلی بدون نیاز به کامپیوتر، سیستم عیبیابی داخلی، قابلیت چاپ پشترو همزمان کاغذ، سیستم اعلام اتمام کاغذ و اتمام چاپ، سیستم کاهش ارتعاش و صدا، قابلیت تغییر جهت متن بهصورت عمودی و افقی و کلیدهای گویا به زبان فارسی و انگلیسی، از مهمترین قابلیتهای فنی دستگاههای چاپگر بصیر است که امکان کار با آنها را برای کتابداران نابینا تسهیل میکند.
گفتنی است، بخش نابینایان کتابخانه عمومی امام علی (ع) یزد هماکنون ۵۹۱ نفر عضو فعال دارد و تعداد منابع بریل این کتابخانه ۲ هزار و ۳۲ نسخه و منابع صوتی آن نیز ۷ هزار عنوان است.
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