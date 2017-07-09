مشکل کمبود پزشک متخصص همچنان پابرجاست/استمرارطرح تحول نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی یکشنبه شب در همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان دلیجان اظهار داشت: در بخش سلامت دولت کنونی و دولت های پیشین کارهای بسیاری را انجام داده اما کارهای بسیار دیگری باید انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در استان مرکزی نیز وضعیت مطلوبی از نظر شاخص های بهداشت و درمان وجود نداشت و در مقایسه با بسیاری از استان ها شرایط مورد رضایتی نداشت که در سال های اخیر نسبتا شرایط در این رابطه بهتر شده و البته در کل کشور شاهد ارتقای وضعیت بهداشت و درمان بوده ایم.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: زمانی از کشورهای دیگر در حوزه سلامت عقب بودیم و در حال حاضر نیز در این زمینه از تعدادی کشورها عقب هستیم و کارهای بسیاری باید انجام شود و در این رابطه مجلس و دولت و دستگاه های مرتبط با همکاری و تعامل حرکت کردند که بایستی این همکاری تداوم یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان ساخت: طرح های حوزه سلامت کشور هم اکنون دوران شیرخوارگی را سپری می کند و برای اینکه بتواند جوان برومند و ریشه داری شود باید زمان خود را بگذراند تا اقدامات لازم در راستای ارتقای آن انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای مردم در رابطه با حوزه سلامت، ارتقای بهداشت عمومی است که بخشی از این اقدامات به حوزه درمان مربوط نمی شود و علاوه بر تامین اعتبار، نیاز به فرهنگ سازی برای پیشگیری نیز دارد.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ارتقای سطح سلامت در کشور علاوه بر افزایش مراکز، تجهیزات و خدمات درمانی، نیازمند فرهنگ سازی و نهادینه کردن مقوله پیشگیری است.

وی ابراز داشت: در حوزه درمان نیز صرف احداث کردن ساختمان و بیمارستان کافی نیست و نیاز است نیروی تخصصی کارآمد در مراکز درمانی حضور داشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در شهرستان دلیجان نیز کارهای ارزشمندی در حوزه درمان و سلامت انجام شده که بخش عمده ای از آن با کمک خیران صورت گرفته و بایستی متخصصین مراکز درمانی در این شهرستان افزایش یابند تا خدمات رسانی مطلوب به مردم انجام شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دانشگاه های پزشکی کشور توسعه داده نشده، امکانات و فضاهای آموزشی افزایش پیدا نکرده و با وجود آنکه سالانه هشت هزار نفر در رشته پزشکی وارد دانشگاه می شوند، از این میان تنها ۶۰ نفر جراح متخصص مغز تربیت می شوند.

قاضی زاده هاشمی افزود: کشور پهناور و نیازهای حوزه درمان متعدد و مختلف است چراکه با وجود سه برابر شدن متخصصان طی چهار سال اخیر، در برخی از رشته های پزشکی هم اکنون با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و نیروهای متخصص پزشکی در ۴۵۰ رشته مختلف باید پرورش یابند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: باید همچون دوران دفاع مقدس و بازسازی، همه کمک کنند و تعامل و هم افزایی داشته باشند تا بتوانیم مشکلات حوزه بهداشت و درمان را رفع کنیم.

وی توضیح داد: باید به این باور برسیم که همه ما در یک سرزمین زندگی می کنیم و تضعیف هیچ یک از ما موجب قدرت یافتن دیگری نیست و اگر با تفرقه کفران نعمت کنیم، خداوند نعمت های خود را از ما می گیرد.

قاضی زاده خاطرنشان ساخت: مشکلات کشور امروز کم نیست، راه طولانی را آمده ایم که باید تداوم یابد، مردم گرفتار مشکلات معیشتی و... هستند که باید تمام دستگاه ها و مسئولان در راستای خدمات به مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: قطعا یکی از اهداف دولت آتی تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت است و در این رابطه نیاز است که از همکاری و تعامل برخوردار باشیم.