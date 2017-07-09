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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۴

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

مشکل کمبود پزشک متخصص همچنان پابرجاست/استمرارطرح تحول نظام سلامت

مشکل کمبود پزشک متخصص همچنان پابرجاست/استمرارطرح تحول نظام سلامت

دلیجان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با وجود آنکه سالانه هشت هزار نفر در رشته های پزشکی وارد دانشگاه های کشور می شوند، اما همچنان با مشکل کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی یکشنبه شب در همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان دلیجان اظهار داشت: در بخش سلامت دولت کنونی و دولت های پیشین کارهای بسیاری را انجام داده اما کارهای بسیار دیگری باید انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در استان مرکزی نیز وضعیت مطلوبی از نظر شاخص های بهداشت و درمان وجود نداشت و در مقایسه با بسیاری از استان ها شرایط مورد رضایتی نداشت که در سال های اخیر نسبتا شرایط در این رابطه بهتر شده و البته در کل کشور شاهد ارتقای وضعیت بهداشت و درمان بوده ایم.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: زمانی از کشورهای دیگر در حوزه سلامت عقب بودیم و در حال حاضر نیز در این زمینه از تعدادی کشورها عقب هستیم و کارهای بسیاری باید انجام شود و در این رابطه مجلس و دولت و دستگاه های مرتبط با همکاری و تعامل حرکت کردند که بایستی این همکاری تداوم یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان ساخت: طرح های حوزه سلامت کشور هم اکنون دوران شیرخوارگی را سپری می کند و برای اینکه بتواند جوان برومند و ریشه داری شود باید زمان خود را بگذراند تا اقدامات لازم در راستای ارتقای آن انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای مردم در رابطه با حوزه سلامت، ارتقای بهداشت عمومی است که بخشی از این اقدامات به حوزه درمان مربوط نمی شود و علاوه بر تامین اعتبار، نیاز به فرهنگ سازی برای پیشگیری نیز دارد.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ارتقای سطح سلامت در کشور علاوه بر افزایش مراکز، تجهیزات و خدمات درمانی، نیازمند فرهنگ سازی و نهادینه کردن مقوله پیشگیری است.

وی ابراز داشت: در حوزه درمان نیز صرف احداث کردن ساختمان و بیمارستان کافی نیست و نیاز است نیروی تخصصی کارآمد در مراکز درمانی حضور داشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در شهرستان دلیجان نیز کارهای ارزشمندی در حوزه درمان و سلامت انجام شده که بخش عمده ای از آن با کمک خیران صورت گرفته و بایستی متخصصین مراکز درمانی در این شهرستان افزایش یابند تا خدمات رسانی مطلوب به مردم انجام شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دانشگاه های پزشکی کشور توسعه داده نشده، امکانات و فضاهای آموزشی افزایش پیدا نکرده و با وجود آنکه سالانه هشت هزار نفر در رشته پزشکی وارد دانشگاه می شوند، از این میان تنها ۶۰ نفر جراح متخصص مغز تربیت می شوند.

قاضی زاده هاشمی افزود: کشور پهناور و نیازهای حوزه درمان متعدد و مختلف است چراکه با وجود سه برابر شدن متخصصان طی چهار سال اخیر، در برخی از رشته های پزشکی هم اکنون با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و نیروهای متخصص پزشکی در ۴۵۰ رشته مختلف باید پرورش یابند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: باید همچون دوران دفاع مقدس و بازسازی، همه کمک کنند و تعامل و هم افزایی داشته باشند تا بتوانیم مشکلات حوزه بهداشت و درمان را رفع کنیم.

وی توضیح داد: باید به این باور برسیم که همه ما در یک سرزمین زندگی می کنیم و تضعیف هیچ یک از ما موجب قدرت یافتن دیگری نیست و اگر با تفرقه کفران نعمت کنیم، خداوند نعمت های خود را از ما می گیرد.

قاضی زاده خاطرنشان ساخت: مشکلات کشور امروز کم نیست، راه طولانی را آمده ایم که باید تداوم یابد، مردم گرفتار مشکلات معیشتی و... هستند که باید تمام دستگاه ها و مسئولان در راستای خدمات به مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: قطعا یکی از اهداف دولت آتی تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت است و در این رابطه نیاز است که از همکاری و تعامل برخوردار باشیم.

کد مطلب 4026308

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