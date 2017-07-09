۱۰۰ منبع آبی در روستاهای یزد خشک شد/ ۸۰ منبع دیگر در معرض خشکیدگی

محمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ روستا در استان یزد از شرکت آب و فاضلاب روستایی خدمات دریافت می کنند، اظهار داشت: این خدمات از طریق ۴۰۴ منبع آبی به اهالی این روستاها ارائه می شود.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده منابع آبی در روستاهای استان یزد افزود: تاکنون ۱۰۰ منبع به دلیل خشکسالی های پی در پی و کاهش شدید بارندگی به طور کامل خشک شده اند و ۸۰ منبع دیگر نیز در معرض خشکیدگی قرار گرفته اند.

فاتحی یادآور شد: تقریبا نیمی از روستاهای زیر پوشش آب و فاضلاب روستایی استان یزد آب شرب و بهداشتی ندارند بنابراین آبرسانی به این روستاها به صورت سیار صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ادامه داد: آبرسانی سیار بیشتر در روستاهای شهرستان تفت انجام می شود و در مجموع تقریبا ۳۰۰ روستا به وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

فاتحی ادامه داد: در شرایط فعلی به نظر می رسد بتوان با جیره بندی، آبرسانی سیار، اجاره چاه‌های آب از بخش کشاورزی و دو شبکه ای کردن آب شرب، وضعیت روستاها را از ساماندهی و آنها را از بحران خارج کرد.

وی عنوان کرد: البته علاوه بر این راهکارها، تکمیل ۳۰ مجتمع آبرسانی نیز می تواند مشکلات روستاهای استان یزد را تا حدی برطرف کند.

خبرنگار: نیره شفیعی پور