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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۱۱

مدیرعامل آبفار یزد:

۱۰۰ منبع آبی در روستاهای یزد خشک شد/ ۸۰ منبع دیگر در معرض خشکیدگی

۱۰۰ منبع آبی در روستاهای یزد خشک شد/ ۸۰ منبع دیگر در معرض خشکیدگی

یزد ـ مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان یزد با اشاره به اینکه در مجموع ۴۰۴ منبع، آب روستاهای استان یزد را تامین می کند، گفت: ۱۰۰ منبع به دلیل خشکسالی‌های پی در پی به طور کامل خشک شده است.

محمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ روستا در استان یزد از شرکت آب و فاضلاب روستایی خدمات دریافت می کنند، اظهار داشت: این خدمات از طریق ۴۰۴ منبع آبی به اهالی این روستاها ارائه می شود.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده منابع آبی در روستاهای استان یزد افزود: تاکنون ۱۰۰ منبع به دلیل خشکسالی های پی در پی و کاهش شدید بارندگی به طور کامل خشک شده اند و ۸۰ منبع دیگر نیز در معرض خشکیدگی قرار گرفته اند.

فاتحی یادآور شد: تقریبا نیمی از روستاهای زیر پوشش آب و فاضلاب روستایی استان یزد آب شرب و بهداشتی ندارند بنابراین آبرسانی به این روستاها به صورت سیار صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ادامه داد: آبرسانی سیار بیشتر در روستاهای شهرستان تفت انجام می شود و در مجموع تقریبا ۳۰۰ روستا به وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

فاتحی ادامه داد: در شرایط فعلی به نظر می رسد بتوان با جیره بندی، آبرسانی سیار، اجاره چاه‌های آب از بخش کشاورزی و دو شبکه ای کردن آب شرب، وضعیت روستاها را از ساماندهی و آنها را از بحران خارج کرد.

وی عنوان کرد: البته علاوه بر این راهکارها، تکمیل ۳۰ مجتمع آبرسانی نیز می تواند مشکلات روستاهای استان یزد را تا حدی برطرف کند.

خبرنگار: نیره شفیعی پور

کد مطلب 4026310

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