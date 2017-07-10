افزایش ریسک زوال عقل در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه محققان مرکز تحقیقات سلامت تایوان دریافتند افراد بزرگسال مبتلا به بیش فعالی بیش از سه برابر افراد بدون این اختلال در سنین بالاتر مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.

طبق این مطالعه بین ۸ تا ۱۲ درصد کودکان جهان مبتلا به اختلال بیش فعالی تشخیص داده شده اند. اگرچه در برخی کودکان مبتلا به این اختلال در سنین بالاتر علائم شان کاهش می یابد.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، ۴۷ میلیون نفر در جهان در حال حاضر مبتلا به نوعی زوال عقل هستند.

مطالعه قبلی در تایوان نشان داده بود که بین اختلال بیش فعالی و برخی اختلالات سلامت روان نظیر اختلال دوقطبی و افسردگی ارتباط وجود دارد.

در مطالعه جدید، محققان با استفاده از داده های پایگاه تحقیقات بیمه سلامت ملی تایوان بر ۶۷۵ فرد بزرگسال ۱۸ تا ۵۴ سال که در سال ۲۰۰۰ مبتلا به اختلال بیش فعالی تشخیص داده شده بودند تمرکز کردند. این مطالعه همچنین شامل بیش از ۲۰۰۰ فرد بزرگسال بود که مبتلا به این اختلال نبودند.

محققان در یک دوره ۱۰ ساله دریافتند افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی ۳.۴ برابر بیشتر از افراد بدون این اختلال مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.

محققان تاکید می کنند برای تحکیم یافته های فعلی، نیاز به مطالعات بیشتر با استفاده از مجموعه داده های بیشتری است.