حجاب و عفاف دو ارزش مهم در جامعه بشری است

حجت الاسلام حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه مردم باید با تکریم ارزش های دینی و اسلامی که همان حجاب و عفاف است از نفوذ فرهنگ فاسد غرب به جامعه جلوگیری کنند، تاکید داشت: باید به موضوع حجاب و عفاف در جامعه به عنوان یک تکلیف الهی نگاه کرده و آن را در سطح جامعه گسترش دهیم چرا که حجاب نه تنها محدودیت نبوده بلکه باعث حفظ شخصیت و حریم زن در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه باید عفت و حیاء بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: کشف حجاب یکی از توطئه های دشمنان غربی علیه مسلمانان است که یک سنت زشت و میراث دار رضاخان بوده است لذا همه مردم و دستگاه ها و اصحاب فرهنگ و رسانه باید کاری کنند که مقوله فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه دینی و اسلامی ما پررنگ جلوه کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی دامغان با بیان اینکه بی توجهی به اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه زمینه بسیاری از معضلات اجتماعی را به وجود می آورد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم زمینه ساز امر واجبات در جامعه باشیم.

صبوری همچنین گفت: درباره حجاب نیز باید گفت دشمنان تلاش می کنند با طرحی برنامه ها مسیر درست و صحیح عفاف را در جامعه منحرف کنند لذا باید هوشیار بود.

وی افزود: بانوان ما باید با رعایت حجاب در جامعه حریم خود را حفظ و اجازه تعدی و سو استفاده را به دیگران ندهند و از حجاب به عنوان نماد دفاع از حریم عفاف در مقابل ترفندها و توطئه های دشمنان حراست و پاسداری کنند.