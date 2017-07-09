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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۵۴

بیانیه تاتنهام در واکنش به شایعه فروش یک میلیارد پوندی باشگاه

بیانیه تاتنهام در واکنش به شایعه فروش یک میلیارد پوندی باشگاه

باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیه ای نسبت به شایعه فروش این باشگاه به سرمایه دار معروف واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیه ای روی وبسایت رسمی خود نسبت به شایعه فروش این باشگاه به مارک زاکربرگ مالک ثروتمند فیس بوک واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است که باشگاه در تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۷ با ایجاد کنسرسیومی بانکی موضوع دریافت قرض خود را برای احداث استادیومی جدید کامل کرده است.

تاتنهام در این بیانیه تاکید کرد که هیچ مذاکره ای برای فروش باشگاه نداشته است و هیات مدیره تنها بدنبال بهترین راه برای آسایش هواداران و سهامداران بوده است.

این بیانیه در واکنش به خبر تلاش یک گروه آمریکایی با مدیریت زاکربرگ برای خرید باشگاه تاتنهام در ازای یک میلیارد پوند منتشر شده است.

کد مطلب 4026322

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