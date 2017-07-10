احداث زمین چمن استقلال سنندج از طریق ماده ۲۷ به فراخوان گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، با اعلام فراخوان زمین چمن استقلال سنندج به بخش خصوصی واگذار می شود.

حامد جولایی در این باره گفت: احداث زمین چمن استقلال سنندج روز یکشنبه ۱۸ تیرماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به فرخوان گذاشته شد و با شرایط قانونی به بخش خصوصی ماده ۲۷ واگذار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: زمین چمن استقلال سنندج با توجه به چند دوره بازسازی و استفاده آن طریق ماده ۸۸ به مشکلات کمبود آب و نیروی انسانی مواجه شده بود که در راستای استفاده مجدد جامعه مخاطب به سرمایه گذران بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی افزود: این پروژه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار طی روزهای ۱۸ تیرماه تا ۲ مردادماه به فراخوان گذاشته می شود و علاقمندان به منظور شرکت در فراخوان عمومی زمین چمن استقلال سنندج در روزهای مشخص شده اعلام آمادگی کنند.

جولایی گفت: شرکت کنندگان با مراجعه به سایت اداره کل ورزش و جوانان استان به آدرس http://kurdestan.msy.gov.ir نسبت تهیه اسناد در بخش آگهی ها، مزایده ها و مناقصات اقدام نمایند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: متقاضیان پس از تکمیل فرم های فراخوان درج شده در سایت تا پایان وقت اداری ۲ مردادماه به صورت پاکت دربسته از طریق پست اسناد را به اداره کل ورزش و جوانان استان دبیرخانه ماده ۲۷ ارسال کنند.

جولایی گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در آینده نزدیک پس از اجرای شرایط قانونی دو استخر سرپوشیده دیواندره و حجاب سنندج را از طریق ماده ۲۷ نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.