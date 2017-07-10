دو فوتبالیست قروه ای به اردوی تیم ملی جوانان دختر کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی بانوان فدراسیون فوتبال ۲۵ بازیکن منتخب کشور به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران جوانان کشور دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، فاطمه مخدومی و زهره جلالی دو بانوی فوتبالیست قروه ایی از سوی سر مربی تیم ملی جوانان کشور جهت آمادگی بیشتر به این مرحله اردوی آماده سازی فراخوانده شده اند.

دعوت شوندگان به اردوی آماده سازی تیم ملی تمرینات فنی خود را از روز روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه زیر نظر لیلا وقاری، سرمربی تیم ملی پیگیری می کنند.

مخدومی و جلالی اهل شهر دلبران از توابع شهرستان قروه می باشند که زیر نظر مربی توانمند معصومه منتشلو به تمرینات و آمادگی پرداخته اند.

این دو فوتبالیست کردستانی حضور در لیگ های مختلف کشور و رقابت های بین المللی و آسیایی را در کارنامه ورزشی خود دارند.

گفتنی است اردوی تیم ملی دختران جوانان کشور در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و تا روز دوشنبه ۲۶ تیرماه ادامه خواهد داشت.