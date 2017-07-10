خبرگزاری مهر - گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: در اولین پرچم سلامت شناگاههای کشور که نشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت کشور را بر خود دارد، چند روز قبل با حضور معصومه ابتکار معاون اول رئیسجمهور ورییس سازمان حفاظت محیطزیست در ساحل بابلسر رونمایی شد.
هدف کلی نصب پرچمهای رنگارنگ در سواحل، علائم وضعیت زیستمحیطی شنا گاههای است، اما آیا شناگران خزر به این علامتها توجه میکنند و آیا این پرچم های نمادین می تواند مسئله پایش و سلامت از دست رفته خزر را بازآفرینی کند؟
۹۴ طرح سالمسازی دریا در مازندران فعالشده است و پرچم آبی نشاندهنده وضعیت سالم آب برای شنا و پرچم زرد به معنای منطقه آلوده است و در حال حاضر پرچمهای پایش و اندازهگیری میکروبی در سواحل بابلسر نصبشده است.
از ۵۱ شنا گاه مازندران ۱۱ شنا گاه در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان باید تعطیل شود که ر استان مازندران از بین ۵۲ شنا گاه ۹ شنا گاه ازجمله عباسآباد، ایزدشهر، نور و ساحل باغ ملی باید تعطیل شوند.
شناگاهها بر مبنای میزان آلودگی میکروبی به شنا گاه سالم، آلوده و شدید آلوده دستهبندی میشود
مدیرکل محیطزیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه استان مازندران دارای ۵۲ شنا گاه بوده که بیشترین شنا گاهها در شهرستانها بابلسر، محمودآباد، کمترین شنا گاهها شهرستان جویبار و شهرستانهای بدون شنا گاه گلوگاه و نکا است، اظهار داشت: شنا گاهها بر مبنای میزان آلودگی میکروبی به شنا گاه سالم، آلوده و شدید آلوده دستهبندی میشود.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: در همین راستا اداره کل حفاظت محیطزیست استان موظف است، مستقیماً و همچنین از طریق کمیتههای تخصصی دستگاههای اجرایی استان نسبت به اعلام عمومی شنا گاههای آلوده و شدیداً آلوده اقدام کند و با نصب علائم مناسب در محل، گردشگران را از وضعیت شنا گاه مطلع سازند.
وی گفت: محیطزیست استان نیز با همکاری استانداری نسبت به اطلاعرسانی، ارتقاء آگاهیهای عمومی و آموزش مفاد این ضابطه با استفاده از ابزارهای متناسب به گردشگران، مسئولین و مدیران شنا گاهها و طرحهای سالمسازی و مقامات مسئول محلی اقدام میکند.
به گفته ابراهیمی، مدیریت شنا گا نیز موظف است در طول مدت بهرهبرداری حداقل ماهی یکبار نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری پارامترهای میکروبی طبق راهنمای پایش آلودگی میکروبی آبهای ساحلی، شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی از طریق آزمایشگاههای معتمد اقدام و نتیجه را به اداره کل حفاظت محیطزیست استان ارائه کند.
وی یادآور شد: همچنین از طریق نصب تابلوها و علائم هشداردهنده و سایر شیو ه های مؤثر، نسبت به اطلاعرسانی درباره نحوه حفظ کیفیت محیطزیست به گردشگران اطلاعرسانی کنند
وضعیت نامطلوب شناگاه های مازندران
پرچم بازی دستگاههای متولی در ساحل خزر در حالی است که بررسی شنا گاههای مازندران و ورود انواع آلایندهها، تبعات زیانباری برای مسافران و مهمان خزری و زیستمندان حاشیه آن ایجاد کرده است. محسن حسنی استادیار دانشگاه و فعال محیطزیست در مازندران اوضاع شناگاهها را نامطلوب میکند و معتقد است این شنا گاهها با مشکلات متعددی روبرو هستند.
وی بابیان اینکه طی چند سال گذشته پایش، بازرسی و نظارت سازمان بر وضعیت طرح سالمسازی شناگاهها انجامنشده است، گفت: شناگاهها وضعیت نامناسبی دارند. برخی از آنها اساساً در نقاط نامناسب جاگذاری شدهاند و باید بهطورکلی تعطیل شوند، برخی شناگاهها نیز مشکل زیرساخت دارند و برخی دیگر دچار ضعف مدیریتی هستند.
به گفته وی، عوامل اصلی تأثیرگذار در آلودگی شناگاهها تخلیه فاضلابهای تصفیه نشده، مدیریت ضعیف پسماندها و مدیریت غلط شناگاهها است و برخی شناگاهها در مصب رودخانههای آلوده قرار دارند، همچنین فاضلابهای شهری و صنعتی وارد مصب رودخانهها میشوند که بعضاً شناگاهها دقیقاً در بستر همین مصبها قرار دارند.
حسنی اظهار داشت: برخلاف خلیجفارس، دریای مازندران به لحاظ بسته بودن پالایش طبیعی بسیار ضعیفی دارد و امکان جابجایی در آن مقدور نیست و از سوی دیگر محل استخراج نفت و رفتوآمد کشتیها محسوب میشود که بهطور دائم در حال گسترش بزرگترین چالش دریای خزر هستند.
شنا چندساعته یا چنددقیقهای در شنا گاههای سواحلی که بستر رودخانههای حامل فاضلاب است میتواند در قالب انواع بیماریهای گوارشی، پوستی، قارچی، چشمی و ... سالهای سال آنان را درگیر کند
دپوی زبالهها در کنار شناگاهها نیز مشکل دیگری است که بهطور چشمگیر دیده میشود و همه این مسائل دستبهدست هم دادهاند تا وضعیت شنا گاهها چندان مناسب برای شنا نباشد. یک متخصص بیماریهای پوستی نیز با اشاره به تأثیر آلودگی آب بر سلامت انسان میگوید: شنا چندساعته یا چنددقیقهای در شنا گاههای سواحلی که بستر رودخانههای حامل فاضلاب است میتواند در قالب انواع بیماریهای گوارشی، پوستی، قارچی، چشمی و ... سالهای سال آنان را درگیر کند.
مونا جعفری ادامه میدهد: در ارتباط با آلودگی دریا بهطورکلی این مشکل توسط پسابهای صنعتی و پساب شهری ایجادشده که البته آلودگی شنا گاهها هم از این قضیه مستثنا نیست اما در بحث آلودگی شنا گاهها به نظر میآید که نقش پساب شهری بهخصوص در ارتباط با شنا گاه مایی مانند بابلسر و چالوس در مازندران بیشتر از موارد دیگر است.
استقبال مسافران از سواحل مازندران و بیتوته خیل عظیمی از آنان در نوار ساحلی بهمنظور شنا یا گردش ساحلی بهویژه بروز شایعاتی را مبنی بر آلودگی شنا گاهها در پی داشته است و این مسئله دغدغه هرسال مسافران و مسئولان است و مسئولان امسال با نصب پرچم های رنگارنگ درتلاشند تا رویکرد تازه ای به سلامت در دریای خزر داشته باشند.
در سال جاری ۹۴ طرح سالمسازی با ۵۳ شنا گاه در این سواحل اجرا شد و افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ ناجی غریق برای حفاظت از شناگران ساماندهی و در این سواحل مستقرشدهاند، پارسال ۱۰۳ نفر در ساحل خزر در مازندران به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا جان خود را از دست دادند که ۷۰ درصد آنان از استانهای تهران و خراسان بودند.
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