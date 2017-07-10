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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۷:۴۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

سرانه تعداد پزشک در استان با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد

سرانه تعداد پزشک در استان با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه تعداد پزشک در استان با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه یکشنبه در نشست مجمع استانی سلامت افزود: سلامت را نباید تنها مربوط به زنجیره پزشک و بیمار دانست و باید این زنجیره با حضور مردم و خیرین و سایر دستگاهها تکمیل شود.

وی بیان داشت: تلاش دولت در چهار ساله دوم برای اجتماعی کردن بخش بهداشت در استان ما بیشتر خواهد بود.

خادمی تصریح کرد: در بیشتر استانهای کشور اقدامات خوبی در حوزه درمان و سلامت توسط شرکت‌ها انجام می شود اما در استان ما اگر بخواهیم پولی از صنعت نفت برای هزینه در این حوزه اختصاص یابد با مشکل روبرو می شویم.

وی اظهار داشت: یکی از اقشاری که می توانند در راستای کمک مالی به حوزه سلامت نقش مهمی داشته باشند، پزشکان هستند که می‌توانند از سرمایه خود در این حوزه استفاده بیشتری کنند.

استاندار افزود: پزشکان می توانند درآمدهای خود را در حوزه سلامت و درمان سرمایه‌گذاری کنند.

خادمی تصریح کرد: پزشکان داخل و خارج استان می توانند درآمدهای خود را در کار ساخت بیمارستانها و درمانگاهها در استان هزینه کنند.

کد مطلب 4026343

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