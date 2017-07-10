  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۸:۱۴

معاون غذا و داروی دانشگاه پزشکی قزوین:

۸۰ واحد عرضه کننده سلامت محور در قزوین شناسایی شده است

۸۰ واحد عرضه کننده سلامت محور در قزوین شناسایی شده است

قزوین- معاون غذا و داروی دانشگاه پزشکی قزوین گفت: با شناسایی ۸۰ واحد عرضه کننده کالاهای سلامت محور و راه اندازی گشت های مشترک نسبت به کنترل محصولات قاچاق اقدام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قجربیگی درجلسه ستاد مبارزه باقاچاق کالاوارزکه عصر یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال ۲۳۰ واحد آرایشی و بهداشتی توسط ماموران بازرسی و بازدید شد که شش پرونده در این زمینه تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی بیان کرد: با تشکیل ۵۹ گشت مشترک و برگزاری ۴ جلسه با دستگاههای مرتبط برای مقابله با قاچاق کالا در بخش دارو و مواد بهداشتی و آرایشی اقدام شد که در این زمینه ۱۳ پرونده نیز به نیروی انتظامی ارجاع شد.

 قجربیگی یادآورشد: یکی از اقدامات ما کنترل کالاهای سلامت محور است که در این راستا ۸۰ واحد و نیز انبارهای نگهداری کالا در این مسیر شناسایی شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اظهارداشت: با سامانه انبارهای نگهداری ارتباط لازم برقرار شده و اطلاعات لازم به ثبت رسیده و برای ساماندهی امور اقدام لازم انجام شده است.

قجربیگی افزود: در پاکسازی نقاط آلوده و دستفروشان مشکل داریم و چون شهرداری ورود پیدا نمی کند ساماندهی کارها مغفول مانده که باید برای آن تدبیر شود.

وی بیان کرد: هرچند کد ۱۶ رقمی برای شناسایی کالای قاچاق طراحی و عملیاتی شده است اما این راهکار کافی نیست و باید در کنار آن آموزش های لازم به شهروندان داده شود.

در ادامه علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سهمیه سوخت تعیین شده برای بخش کشاورزی که قرار است ۲۰ درصد آن هم کاهش یابد جوابگوی نیازها نیست و در باغستانها مشکل داریم که نیازمند بازنگری هستیم.

متقی فرد تصریح کرد:برای مجهز شدن مرغداری ها و دامداری ها اقدام لازم انجام شده وبااعمال بخشودگی خط انتقال گاز در این واحدها زمینه صرفه جویی در سوخت و جایگزینی گاز به جای سوخت مایع فراهم شده است.

اکبر سلیمانی فرماندار شهرستان آوج هم اظهارداشت: در مبارزه با قاچاق کالا باید به جای هزینه کرد زیاد و گشتن در محله ها برای کشف کالای قاچاق ابتدا ورودی و خروجی های شهری را مراقبت و کنترل کنیم.

سلیمانی گفت: شهرستان آوج در مسیر غرب کشور و استان زنجان در محور عبور کالای قاچاق قرار دارد که کنترل مبادی ورودی ضروری است.

شرفی مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی استان قزوین هم گفت: با تشکیل ۲۲ پرونده سوخت قاچاق و محکوم شدن افراد بیش از ۲۵۵ میلیون تومان خسارت گرفته ایم.

وی اضافه کرد: پیگیری برای پلاک گذاری ادوات کشاورزی در اولویت این شرکت است و در سه ماهه امسال ۸۹ هزار و ۱۰ لیتر فرآورده سوختی قاچاق کشف و ضبط شده است.

شرفی یادآورشد: در نیروگاهها از جمله در لوشان یک باسکول نصب کرده ایم و با استقرار دو دستگاه دوربین زمینه کاهش تخلف در این اماکن فراهم شده است.

کد مطلب 4026367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها