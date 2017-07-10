۸۰ واحد عرضه کننده سلامت محور در قزوین شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قجربیگی درجلسه ستاد مبارزه باقاچاق کالاوارزکه عصر یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال ۲۳۰ واحد آرایشی و بهداشتی توسط ماموران بازرسی و بازدید شد که شش پرونده در این زمینه تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی بیان کرد: با تشکیل ۵۹ گشت مشترک و برگزاری ۴ جلسه با دستگاههای مرتبط برای مقابله با قاچاق کالا در بخش دارو و مواد بهداشتی و آرایشی اقدام شد که در این زمینه ۱۳ پرونده نیز به نیروی انتظامی ارجاع شد.

قجربیگی یادآورشد: یکی از اقدامات ما کنترل کالاهای سلامت محور است که در این راستا ۸۰ واحد و نیز انبارهای نگهداری کالا در این مسیر شناسایی شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اظهارداشت: با سامانه انبارهای نگهداری ارتباط لازم برقرار شده و اطلاعات لازم به ثبت رسیده و برای ساماندهی امور اقدام لازم انجام شده است.

قجربیگی افزود: در پاکسازی نقاط آلوده و دستفروشان مشکل داریم و چون شهرداری ورود پیدا نمی کند ساماندهی کارها مغفول مانده که باید برای آن تدبیر شود.

وی بیان کرد: هرچند کد ۱۶ رقمی برای شناسایی کالای قاچاق طراحی و عملیاتی شده است اما این راهکار کافی نیست و باید در کنار آن آموزش های لازم به شهروندان داده شود.

در ادامه علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سهمیه سوخت تعیین شده برای بخش کشاورزی که قرار است ۲۰ درصد آن هم کاهش یابد جوابگوی نیازها نیست و در باغستانها مشکل داریم که نیازمند بازنگری هستیم.

متقی فرد تصریح کرد:برای مجهز شدن مرغداری ها و دامداری ها اقدام لازم انجام شده وبااعمال بخشودگی خط انتقال گاز در این واحدها زمینه صرفه جویی در سوخت و جایگزینی گاز به جای سوخت مایع فراهم شده است.

اکبر سلیمانی فرماندار شهرستان آوج هم اظهارداشت: در مبارزه با قاچاق کالا باید به جای هزینه کرد زیاد و گشتن در محله ها برای کشف کالای قاچاق ابتدا ورودی و خروجی های شهری را مراقبت و کنترل کنیم.

سلیمانی گفت: شهرستان آوج در مسیر غرب کشور و استان زنجان در محور عبور کالای قاچاق قرار دارد که کنترل مبادی ورودی ضروری است.

شرفی مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی استان قزوین هم گفت: با تشکیل ۲۲ پرونده سوخت قاچاق و محکوم شدن افراد بیش از ۲۵۵ میلیون تومان خسارت گرفته ایم.

وی اضافه کرد: پیگیری برای پلاک گذاری ادوات کشاورزی در اولویت این شرکت است و در سه ماهه امسال ۸۹ هزار و ۱۰ لیتر فرآورده سوختی قاچاق کشف و ضبط شده است.

شرفی یادآورشد: در نیروگاهها از جمله در لوشان یک باسکول نصب کرده ایم و با استقرار دو دستگاه دوربین زمینه کاهش تخلف در این اماکن فراهم شده است.