آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس نیاز بازار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی درکارگروه اشتغال استان که یکشنبه شب دراستانداری برگزارشداظهارداشت: باید با تشکیل کمیته مهارت با استفاده از نخبگان و استادان دانشگاه از ایده های برتر برای آموزش های فنی و حرفه ای استفاده کرد تا به نتایج خوبی دست یافت.

استاندار تصریح کرد: یک گروه باید برای بازاریابی اقدام کند و بخش آموزش ها نیز فعال شود تا در مسیر درست حرکت کنیم.

وی اضافه کرد:در نظام فنی و حرفه ای نباید بدون برنامه و هدف جلو برویم و هزینه ها را هدر دهیم بلکه لازم است در یک اقدام کارشناسی نیاز کارخانه های مواد غذایی، شیشه و سرامیک، قطعه سازی و سایر محصولات را شناسایی و برای مهارت آموزی آن اقدام کرد.

رشته های مهارتی با پشتوانه تفکر باشد

همتی گفت:پشت رشته های فنی وحرفه ای بایدتفکر واندیشه باشد وبا برنامه ریزی و تصمیم گیری درست و منطقی به همه نیازها پاسخ داد.

تشکیل کمیته مهارت در فنی حرفه ای

وی اضافه کرد: با تشکیل کمیته مهارتی می توانیم چشم انداز آموزش های فنی و حرفه ای راترسیم کرده و با رفع نواقص گذشته به صورت هدفمند گام برداریم تا در کنار کسب مهارتهای فنی زمینه اشتغال مهارت آموزان بیشتر از گذشته فراهم شود.

استاندار یادآورشد: باید آموزش ها کیفی و هدفمند باشد تا ۹۰ درصد مهارت آموزان بتوانند مشغول کار شوند و در این راه تعداد برای ما مهم نیست بلکه کیفیت اهمیت دارد و اگر به جای ۱۶ هزار مهارت آموز حتی یک هزار نفر آموزش ببینند اما مشغول کار شوند برای ما بهتر است.

همتی تصریح کرد:باید امسال کاری متفاوت والگویی اجرا کنیم تا در کشور شاخص باشدبه گونه ای که وضع موجود را حرفه ای تر کرده و به ارتقاء کیفی آموزش ها کمک کنیم.

مهارت آموزی نیروهای بومی در اولویت باشد

استاندار یادآورشد:هرچند نمی خواهیم دوره های آموزشی محدود گروه خاصی باشد اما انتخاب مهارت آموزان باید از میان افراد بومی استان باشد تا بتوانیم بیکاری را حل کنیم.

وی اظهارداشت: در سال گذشته حدود ۲۲ هزار شغل ایجاد کردیم که بخشی از این افراد از استانهای دیگر بودند و به همین دلیل نرخ بیکاری کمتر کاهش یافت که لازم است در برنامه های امسال به اشتغال افراد بومی اهمیت بیشتری دهیم.