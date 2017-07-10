به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه یکشنبه در مراسم روز ملی صنعت در استان همدان با بیان اینکه امروز با روز کشف کودتای پایگاه هوایی نوژه مصادف بود، یاد شهید نوژه و شهدای نیروی هوایی را گرامی داشت و افزود: استان همدان در ارتباط با اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۳۵ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شده و میانگین پیشرفت شاخص اقتصاد مقاومتی ۱۲۵ درصد بوده است، افزود: فعالان اقتصادی استان همدان همه صاحبنظر هستند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه استان همدان می تواند دارای شرکت صادراتی باشد و فعالانی دارد که اگر فکرشان را تجمیع کنند و تشکلی ایجاد کنند، در این ارتباط بسیار موفق عمل خواهند کرد، ادامه داد: اولویت دولت دوازدهم اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است.

استاندار همدان بااشاره به اینکه دولت یازدهم موانع را برداشت و بسترها فراهم شد، گفت: پیام مردم اشتغال و معیشت است کمااینکه پیام ها واصل شد و همه قوا باید با هم همگام شویم چراکه اجرای اقتصاد مقاومتی تنها کار دولت نیست.

نیکبخت با بیان اینکه اشتغال به هیچ وجه بدون حضور بخش خصوصی قابل دسترسی نیست، گفت: ۳۰ درصد از درآمد نفت از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی داده می شود و این اقدام برای حمایت از بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه باید سود بانکی و سپرده ها را اصلاح کرد، گفت: تولیدکننده با همه موانع در نهایت شاید ۱۵ درصد سود حاصل کند اما بانک به او می گوید سرمایه خود را در بانک بگذارد و سود ۲۲ درصدی بگیرد که این باعث دلسردی تولیدکننده می شود.

استاندار همدان باتاکید بر اینکه اگر سرمایه گذار نیاید و انتقال تکنولوژی انجام نشود به رشد ۸ درصدی نخواهیم رسید، گفت: باید در استان همدان فرهنگ سرمایه گذاری ایجاد شود چراکه استان همدان، استان پاکدستان است.

وی بابیان اینکه ۴ روز پیش با سرمایه گذار ایرلندی و آلمانی برای سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی و دیروز نیز با سرمایه گذار خارجی دیگری جلسه داشتم، گفت: سرمایه گذاران ایرلندی و آلمانی گفتند که در استانهای دیگر موانع ایجاد کردند و از ما توقعاتی داشتند اما در همدان یک ریال هزینه خارج از طرح نداشته ایم و بخوبی مدیران همکاری کرده اند.

نیکبخت با بیان اینکه در استان همدان طی نیمروز جواز تاسیس صادر می شود اما همه باید کاری کنیم که همدانی ها مطمئن شوند و سرمایه گذاری کنند، گفت: از همدانی هایی که دانسته آمدند و سرمایه گذاری کردند، سپاسگزارم.

وی ادامه داد: اگر همدانی ها سرمایه گذاری کنند، رغبت برای سرمایه گذاران دیگر استان ها نیز ایجاد می شود که در این عرصه همتهای بلند همدانی ها را باید ارج بگذاریم و قدر بدانیم.

استاندار همدان با بیان اینکه در بدنه کارشناسی نباید کار عقب بیفتد، گفت: باید هر موردی در سرمایه گذاری که در اداره ای و بانکی با مانع مواجه شد، مستقیم به بنده اعلام شود.

وی با بیان اینکه موارد را در بازدید از ادارات پیگیری خواهم کرد، گفت: ما دولتی ها بهانه ای برای کاهلی در تولید و اشتغال نداریم.

نیکبخت همچنین با اشاره به اینکه مسیر قطار از ۱۰ کیلومتری استان مرکزی تا ایستگاه شورین پس از برجام و ورود ریل در دولت تدبیر و امید انجام شد، گفت: هر کسی بتواند کوچکترین کمکی به اشتغال جوانان استان داشته باشد، منت آن بر سر بنده است.