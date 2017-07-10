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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۳

در دهه کرامت؛

هشتمین مشاعره استانی دانش آموزی در بوشهر برگزار می‌شود

هشتمین مشاعره استانی دانش آموزی در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: در دهه کرامت هشتمین مشاعره استانی دانش آموزی در بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنیتا مظفری اظهار داشت: روز میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام هشتم امام رضا (ع) دهه کرامت نامگذاری شده و ما وظیفه داریم در این راستا برنامه های این حوزه را با شکوه‌تر برگزار کنیم.

وی افزود: امیدوارم با پشتکار، تلاش و همکاری تمامی شما همکاران شاهد اجرای خوب برنامه های دهه کرامت در استان باشیم.

فریما بوشهری مسئول نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در ادامه به ارائه برنامه ها و تقسیم وظایف کلیۀ کمیته ها در خصوص هشتمین مشاعره استانی دانش آموزی پرداخت.

در این جلسه همچنین برنامه‌های بزرگداشت دهه کرامت جهت هماهنگی و تقسیم کار مورد بررسی قرار گرفت.

هشتمین مشاعره استانی دانش آموزی از سری برنامه های فرهنگی و هنری امام رضا (ع) می باشد که در دهه کرامت با حضور دانش آموزان برتر سراسر استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4026381

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