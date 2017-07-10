محمد رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بهار سال ۹۵ نرخ بیکاری در استان زنجان ۸.۴ درصد بود که در بهار سال ۹۶ نرخ بیکاری در استان به ۱۱.۱ درصد رسیده و افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده ۶۰ هزار نفر در استان زنجان وارد بازار کار می شوند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به طرح تکاپو اشاره کرد و گفت: طرح تکاپو به عنوان یکی از طرح های مهم دولت است که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان پیگیری می‌شود و با اجرای این طرح در سال اول ۶ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

یوسفی تاکید کرد: توسعه بازار و اتصال به بازار بین‌المللی، ارتقای مهارت متناسب با نیازهای محوری و اصلی بنگاه‌ها، اولویت اشتغال در گروه‌های هدف اصلی اشتغال، تغییر و تدوین مدل‌های جدید تأمین مالی در حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از اهداف اجرای این طرح است.

وی به ویژگی‌‎های طرح تکاپو اشاره کردو یاد آورشد: توجه به توسعه کسب و کارهای دارای ظرفیت بالای اشتغال، تمرکز بر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، حمایت از بخش‌هایی از زنجیره ارزش کسب و کار که ظرفیت بالاتری برای جذب نیروی کار دارد.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان افزود: خروجی اصلی طرح تکاپو ایجاد و توسعه اشتغال در هر رسته، در سطح استان و منطقه، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در هر رسته، توانمندسازی بنگاه‌ها در هر رسته کسب و کار و فعالیت، ارتقا و توسعه تکنولوژی در هر رسته و کسب و کار، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی در هر رسته و کسب و کار است.

یوسفی افزود:در راستای اجرای طرح تکاپو در استان برنامه ریزی و مدیریت لازم در دستور کار است.